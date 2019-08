La Juventus di Maurizio Sarri prosegue la sua preparazione estiva in vista dell'imminente inizio della Serie A, previsto fra meno di due settimane. L'esigenza principale della dirigenza bianconera rimane quella di cedere alcuni esuberi, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare un bilancio condizionato da ingenti investimenti, su tutti l'acquisto di De Ligt dall'Ajax.

A rischio cessione ci sono molti giocatori: da Perin, che interessa al Monaco, a Rugani che potrebbe trasferirsi, come Higuain, alla Roma. Anche a centrocampo potrebbero esserci due importanti cessioni, ovvero quella di Khedira e di Matuidi: il nazionale tedesco potrebbe rescindere con i bianconeri mentre il francese è apprezzato da Monaco e Paris Saint Germain. Un altro giocatore che la Juventus potrebbe piazzare sul mercato è Dybala: dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione riguardante la possibilità che la Juventus avrebbe offerto il giocatore al Real Madrid. A confermarlo è il noto giornale sportivo spagnolo 'Defensa Central'.

Juventus, Dybala offerto al Real Madrid

Secondo 'Defensa Central', la Juventus vorrebbe cedere Paulo Dybala e lo avrebbe offerto al Real Madrid per sondare la disponibilità da parte della società spagnola di investire sul 10 bianconero. Secondo il noto giornale, l'argentino non sarebbe considerato un titolare da Maurizio Sarri, che preferisce più una prima punta nel 4-3-3 e non un trequartista adattato come lo potrebbe essere l'argentino.

Secondo il giornale spagnolo, il Real Madrid segue il 10 bianconero dalla scorsa stagione ma come è noto però il Real Madrid ha l'esigenza come la Juventus, di sfoltire una rosa fin troppo ricca di giocatori: da Bale ad Isco fino ad arrivare a James Rodriguez, sono tanti i giocatori che sono sul mercato. Inoltre, il Real Madrid è sempre interessato a Neymar, il centrocampista offensivo brasiliano lascerà quasi sicuramente il Paris Saint Germain e la società spagnola sarebbe interessata al suo acquisto.

Il mercato della Juventus

La notizia rilasciata dal giornale sportivo spagnolo resta sempre un'indiscrezione e come tale va presa: anche perché Dybala potrebbe anche decidere di trasferirsi al Paris Saint Germain, in caso di cessione da parte della società francese di Neymar. L'attaccante brasiliano potrebbe ritornare in Liga, con Barcellona e Real Madrid che sarebbero interessate. Difficile però che la società catalana, dopo l'investimento su Griezmann da 120 milioni di euro, possa decidere di acquistare il brasiliano, a meno di cessioni importanti come quelle di Coutinho e di Rakitic.