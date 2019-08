Sono ore molto concitate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Come riportano le ultime notizie, lo scambio Dybala-Lukaku sarebbe saltato. Il giocatore sudamericano, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio proibitivo alla dirigenza del Manchester United, dunque al momento l'Inter sarebbe favorita per garantirsi le prestazioni dell'attaccante belga che tanto piace ad Antonio Conte. Il presidente del club nerazzurro Zhang avrebbe offerto ben ottanta milioni di euro per il centravanti del Manchester United.

Intanto, arrivano alte importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", infatti, il club bianconero sarebbe ancora fortemente interessato a Paul Pogba. Maurizio Sarri lo riterrebbe il giocatore ideale per completare il reparto mediano, con lui diventerebbe forse il più forte d'Europa. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile trattativa con lo United per Pogba

Come scrive "Tuttosport", la Juventus avrebbe messo sul piatto tre giocatori per arrivare al centrocampista francese: Dybala, Mandzukic e Matuidi. Il Manchester United non avrebbe ancora risposto alla dirigenza bianconera, ma bisogna ricordare che il calciomercato della Premier League chiuderà tra tre giorni, dunque sembra abbastanza difficile che venga imbastita un'operazione così difficile.

In ogni caso, non è da escludere nulla. Infatti, i rapporti tra la dirigenza bianconera e quella del Manchester United sono da sempre ottimi, così come quelli con Pogba e con il suo agente, Mino Raiola, che ieri ha raggiunto Fabio Paratici e Pavel Nedved a Londra, impegnati a concretizzare lo scambio Danilo-Cancelo con il Manchester City. Su Pogba è fortissimo anche l'interesse del Real Madrid, ma la Juventus sarebbe in netto vantaggio, dal momento che il centrocampista francese è ancora molto legato all'ambiente bianconero.

Non è un caso, infatti, che il club spagnolo abbia virato su Van de Beek, talentuoso centrocampista olandese che milita nelle fila dell'Ajax. Pogba non ha partecipato all'amichevole di sabato e i tabloid inglesi sono convinti che il francese abbia ormai deciso di lasciare il Manchester United. Si attendono ulteriori novità di mercato nelle prossime ore. Intanto, la Juventus continua le sue trattative e non abbandona la pista che porta a Danilo, talentuoso terzino del Manchester City.

Fabio Paratici ha intenzione di mettere sul piatto Joao Cancelo, giocatore che non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri.