Juventus-Napoli è senza dubbio la partita più importante della seconda giornata di campionato dal momento che mette di fronte le due formazioni che, insieme all’Inter, vengono considerate le principali pretendenti alla conquista dello scudetto. Le due contendenti presentano organici decisamente attrezzati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi la gara si prospetta avvincente ed emozionante con un pronostico aperto a qualsiasi tipo di risultato.

Come spesso capita in queste occasioni la sfida può essere decisa dai dettagli e dagli episodi dal momento che le forze in campo si equivalgono e non presentano particolari punti deboli. L’incontro potrebbe inoltre segnare il ritorno in panchina di Maurizio Sarri dopo l’assenza nella trasferta di Parma della prima giornata causata dalla polmonite che ha colpito il tecnico. Nel caso i medici dessero il via libera per riprendere la normale attività l’allenatore ritroverebbe quindi per la prima volta da ex il Napoli, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio imponendolo all’attenzione della grande platea internazionale.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli, in programma sabato 31 agosto alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 2^ giornata della Serie A 2019/2020, non presentano assenze di rilievo con l’unica incognita legata al recupero di Milik dal contrattempo fisico che gli ha impedito di essere presente nella trasferta di Firenze della prima giornata.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe affrontare il big match di giornata affidandosi al 4-3-3 e con Szczesny ancora favorito su Buffon per il ruolo di estremo difensore titolare.

Nel reparto arretrato c’è sempre il ballottaggio tra Bonucci e De Ligt con l’italiano favorito per una maglia da titolare mentre sulle corsie esterne dovrebbero giocare De Sciglio ed Alex Sandro con Danilo nuovamente in panchina.

In mezzo al campo dovrebbe essere riproposto il reparto dello scorso anno vale a dire Khedira, Pjanic e Matuidi con Rabiot, Betancur ed Emre Can a disposizione tra le riserve. In attacco si va verso un’altra esclusione per Dybala mentre dal primo minuto dovrebbero partire Douglas Costa, Higuain e Ronaldo [VIDEO].

Qui Napoli

Il Napoli dovrebbe presentarsi a Torino con il 4-2-3-1 e Meret a protezione dei pali della porta dei partenopei. In difesa nessun dubbio per la coppia centrale che dovrebbe essere fornata da Manolas e Koulibaly mentre sulle fasce laterali c’è il ballottaggio tra Di Lorenzo ed Hysaj con l’albanese che dovrebbe giocare nel caso Ancelotti optasse per uno schieramento più prudente. Sulla sinistra pochi dubbi sulla presenza di Ghoulam.

A centrocampo Allan e Zielinski dovrebbero essere i titolari mentre nel reparto avanzato c’è il dubbio legato alla presenza di Milik mentre Lozano dovrebbe partire dalla panchina per subentrare eventualmente a gara in corso. La formazione titolare dovrebbe quindi vedere Callejon, Fabian Ruiz ed Insigne alle spalle di Mertens.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Danilo, Demiral, Rabiot, Betancur, Emre Can, Cuadrado, Bernardeschi, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. A disposizione: Karnezis, Ospina, Malcuit, Hysaj, Mario Rui, Maksimovic, Chiriches, Luperto, Elmas, Younes, Lozano, Verdi. Allenatore: Ancelotti.