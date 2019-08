Il nome di Mauro Icardi continua a tenere banco sul fronte mercato e non solo in questi giorni. Si entra negli ultimi giorni di calciomercato, con la chiusura fissata per lunedì sera, e il futuro del centravanti argentino continua ad essere avvolto nel mistero. Ieri si è tenuto un summit alla Pinetina che ha visto coinvolti il giocatore, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang.

Oltre a richiamarlo per le parole rilasciate a Tiki Taka dalla moglie e agente, Wanda Nara, gli è stato ribadito il fatto di non essere più parte del progetto, invitandolo ad accettare una delle offerte pervenute fino a questo momento. L'attaccante, infatti, ha già rifiutato Roma, Monaco e Arsenal e avrebbe messo in stand by il Napoli, che nel frattempo avrebbe bloccato a sua volta Fernando Llorente.

Juventus sempre interessata

Oltre al Napoli, su Mauro Icardi c'è da registrare sempre l'interesse della Juventus. I bianconeri seguono da tempo il centravanti argentino, avendo fatto un tentativo già lo scorso anno, prima di virare definitivamente su Cristiano Ronaldo. In queste settimane il club bianconero non ha mai fatto una proposta ufficiale, a differenza degli azzurri che, invece, all'Inter hanno offerto sessantacinque milioni di euro.

Proposta accettata dalla società nerazzurra, ma è stato l'attaccante classe 1993 a tenere in sospeso i partenopei, non dando una risposta ufficiale.

E anche per questo la Juve sembra pronta a piombare nuovamente su di lui in questi ultimi giorni. Nonostante Maurito fino ad ora abbia espresso la volontà di restare a Milano, non sono pochi a pensare che in caso di offerta ufficiale dei bianconeri questa volontà possa tentennare non poco.

E, stando a quanto riportato da La Repubblica, il direttore sportivo, Fabio Paratici, avrebbe fatto la sua prima proposta all'Inter, mettendo sul piatto trentacinque milioni di euro più il cartellino di Mario Mandzukic. Offerta prontamente rispedita al mittente dall'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta. La richiesta resta di ottanta milioni di euro o, in alternativa, il cartellino di Paulo Dybala.

Arriva Sanchez

Inter che, intanto, ha chiuso anche l'acquisto di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno arriva in prestito gratuito dal Manchester United, senza stabile l'eventuale riscatto. Dei dodici milioni di euro di stipendio, i nerazzurri pagheranno cinque milioni, mentre i Red Devils sei milioni, con il giocatore che, invece, rinuncerà ad un milione di euro. A fine anno, poi, i due club discuteranno della possibile cessione a titolo definitivo, ma questo dipenderà anche dalle prestazioni che fornirà l'ex Udinese, Barcellona e Arsenal.