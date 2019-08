Nemmeno il tempo di salutare il ritorno della Serie A e siamo già vicini alla seconda giornata, ricca di sfide interessanti anche per quanto riguarda le scommesse.

Il match di cartello è quello tra la prima e la seconda dello scorso campionato: la Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium per tentare una prima mini-fuga sui rivali dopo aver avuto la meglio sul Parma all'esordio. L'Inter cerca conferme a Cagliari, il Milan vuole riscatto a San Siro contro il Brescia. Di fondamentale importanza pure il derby capitolino tra Lazio e Roma, con i biancocelesti che arrivano all'appuntamento con i favori del pronostico.

Derby e big match

Bologna-SPAL (venerdì 30 agosto, ore 20:45)

Derby emiliano con i felsinei che, a differenza dei ferraresi, hanno bagnato l'esordio con un punto ottenuto al 'Bentegodi' contro il Verona: Petagna e compagni sono stati sconfitti in rimonta dall'Atalanta, capace di recuperare da 2-0 a 2-3. Da ambo le parti ci sarà voglia di conquistare la prima vittoria, motivo che induce a pensare a una gara combattuta.

Pronostico: Goal

Juventus-Napoli (sabato 31 agosto, ore 20:45)

Magari non varrà ancora lo Scudetto ma Juventus-Napoli è un match sempre ricco di fascino per i contenuti tecnici ed emotivi che è in grado di offrire. Lo scorso anno finì 3-1 per i bianconeri, trascinati da un super Cristiano Ronaldo che ora deve sbloccarsi dal punto di vista realizzativo. Partenopei reduci dallo scoppiettante 3-4 di Firenze con la Fiorentina, nel quale è stata evidenziata più di qualche difficoltà a livello difensivo.

Pronostico: Over 2,5

Lazio-Roma (domenica 1 settembre, ore 18)

Lazio col vento in poppa dopo lo 0-3 con cui ha battuto la Sampdoria al 'Ferraris': per la Roma invece solo un pari interno col Genoa che ha creato malumore tra i tifosi, alle prese con le prime polemiche ambientali. La stracittadina è sempre una gara a parte, ma stavolta è meglio sbilanciarsi. Pronostico: 1

Milan e Inter, umori opposti

Milan-Brescia (sabato 31 agosto, ore 18)

Il goal di Rodrigo Becao è valso un clamoroso successo dell'Udinese su un Milan troppo brutto per essere vero, in evidente difficoltà ad assimilare i dettami tattici del nuovo tecnico Marco Giampaolo.

Difficile, comunque, pensare a un altro stop rossonero. Pronostico: 1

Cagliari-Inter (domenica 1 settembre, ore 20:45)

Il poker consegnato al Lecce ha alzato ulteriormente l'asticella delle ambizioni dell'Inter di Antonio Conte, già in piena sintonia con il tifo nerazzurro nonostante il passato da juventino. Lombardi favoriti sul Cagliari che non è riuscito a evitare la sconfitta interna col Brescia nel primo match: il diverso tasso tecnico dovrebbe avere un ruolo decisivo nell'esito finale.

Pronostico: 2

Tra Champions e salvezza

Atalanta-Torino (domenica 1 settembre, ore 20:45)

Confronto tra due squadre con forti ambizioni europee, rafforzate dalle vittorie su SPAL e Sassuolo: l'equilibrio potrebbe essere spezzato dal fattore campo che mette in posizione predominante la 'Dea', che davanti al proprio pubblico ha sempre dato filo da torcere a tutte, big comprese. Pronostico: 1

Genoa-Fiorentina (domenica 1 settembre, ore 20:45)

Sia Genoa che Fiorentina sono reduci da gare pirotecniche che hanno messo a dura prova i rispettivi reparti arretrati, non impeccabili e da rivedere.

Le indicazioni migliori per gli allenatori sono giunte dagli attacchi, già prolifici al punto giusto. Pronostico: Goal

Udinese-Parma (domenica 1 settembre, ore 20:45)

In palio punti pesanti per la salvezza tra Udinese e Parma: friulani con l'umore a mille dopo il successo sul Milan, sconfitta di misura per gli emiliani con i campioni d'Italia della Juventus. L'attenzione ai dettagli e la posta in palio importante potrebbe indurre le squadre ad assumere un atteggiamento prudente, almeno nella fase iniziale. Pronostico: Under 2,5

Lecce-Verona (domenica 1 settembre, ore 20:45)

Le due neopromosse proveranno a conquistare i primi tre punti in campionato, consapevoli che il raggiungimento della salvezza molto dipenderà da gare come questa. Scaligeri senza lo squalificato Dawidowicz, pugliesi desiderosi di ben figurare nel proprio stadio che in Serie B ha rappresentato un fattore determinante per la promozione. Pronostico: 1

Sassuolo-Sampdoria (domenica 1 settembre, ore 20:45)

Lo scorso 16 marzo furono addirittura otto le reti tra queste due compagini: tre del Sassuolo e cinque di una straripante Sampdoria, però inutili ai fini della conquista di un posto in Europa League. Non è da escludere che anche ora possano arrivare diversi goal. Pronostico: Over 2,5