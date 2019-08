La Juventus è impegnata nella preparazione dell'importante match di Serie A della seconda giornata che la vedrà impegnata contro il Napoli sabato 31 agosto alle ore 20:45 all' 'Allianz Stadium'. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri anche se l'esigenza principale attualmente è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Inoltre le cessioni sarebbero importanti per il bilancio, appesantito dagli arrivi come quello di De Ligt, costato circa 75 milioni di euro. A rischio cessione ci sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere sorprese, come le possibili partenze di Emre Can e Bentancur, che interessano al Barcellona. A proposito della punta croata, si era parlato anche per lui di un interesse della società catalana, ma secondo la 'Gazzetta dello Sport' potrebbe essere un'importante contropartita tecnica per arrivare all'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi.

Mandzukic possibile pedina di scambio

Secondo il noto giornale sportivo milanese, la Juventus potrebbe utilizzare Mandzukic come carta per arrivare ad Icardi. Questa scelta escluderebbe quindi la cessione di Dybala, che rimarrebbe a Torino a giocarsi un posto in avanti. Il fatto di aver lasciato libera la maglia nove è un evidente segnale da parte della Juventus di voler investire in una punta, in questo Calciomercato estivo o al massimo in quello invernale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe investire 35 milioni di euro più il cartellino di Mandzukic. Ovviamente si trattano di indiscrezioni e come ha ribadito il noto giornale sportivo milanese, dovrà esserci prima un incontro fra dirigenza interista e quella bianconera prima di poter imbastire una trattative del genere. Un incontro che non è poi del tutto scontato, considerando soprattutto i rapporti non ideali fra l'amministratore delegato dell'Inter Marotta ed il direttore sportivo della Juventus Paratici.

Quest'ultimo però, nel pre partita di Parma-Juve ha dichiarato che non avrebbe problemi a sedersi su un tavolo a discutere di trattative di mercato con l'attuale dirigente del club nerazzurro.

I bianconeri devono sfoltire la rosa

La Juventus però, prima di acquistare, deve pensare alle cessioni ed oltre a Mandzukic, spera di riuscire a piazzare sul mercato sia Matuidi che Rugani. Sul francese la possibilità di partenza si affievolisce, anche perché gli agenti hanno ribadito la volontà del centrocampista di rimanere a Torino.

Riguardo a Rugani, dopo che la settimana scorsa la trattativa con la Roma aveva subito un rallentamento, in questi giorni si sarebbe riaperta. Si attendono novità anche perché il calciomercato estivo chiuderà il 2 settembre.