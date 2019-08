Parma-Juventus sarà la prima partita della prossima serie A e si giocherà sabato 24 agosto con fischio d'inizio fissato per le ore 18,00.

Un esordio non certo semplice per la formazione bianconera, campione d'Italia in carica, che dovrà fare i conti con la voglia di far bene dell'undici emiliano di mister D'Aversa. Gervinho e compagni potrebbero mettere in difficoltà senz'altro la Juventus, per cui si preannunciano novanta minuti decisamente emozionanti e spettacolari.

Come vedere Parma-Juventus

Il match inaugurale della Serie A 2019-20 sarà trasmesso sui canali Sky in diretta tv, ragion per cui chi vorrà assistere all'incontro dovrà possedere l'abbonamento alla pay tv, che trasmetterà la sfida sul canale Sky Sport Serie A. Gli stessi abbonati a Sky potranno vedere Parma-Juventus anche in streaming, attraverso la piattaforma SkyGo. Sempre on line c'è la possibilità di vedere la partita abbonandosi all'apposito pacchetto su Now Tv.

Le ultime sulle formazioni

Sembrano esserci pochi dubbi riguardo gli schieramenti dei gialloblu e dei bianconeri in vista di questo esordio stagionale in campionato.

Per quanto riguarda il Parma il tecnico D'Aversa si affiderà al 4-3-3. Non dovrebbe esserci Kucka a centrocampo, al suo posto spazio probabilmente a Grassi. E' il tridente offensivo l'arma da sfoderare per portare a casa punti. Inglese sarà il centravanti, ai suoi fianchi si muoveranno giocatori come Gervinho e Karamoh che con la loro velocità potrebbero mandare in tilt anche una difesa rodata come quella della Juve.

Bianconeri che dovrebbero pure scendere in campo con un modulo speculare, anche se potrebbe esserci qualche sorpresa dell'ultima ore. Ad ogni modo vedremo probabilmente il debutto di Danilo e De Ligt in difesa, mentre a centrocampo il volto nuovo Rabiot sarà al fianco di Pjanic e probabilmente di Khedira. Non mancherà all'appello Cristiano Ronaldo. Dopo aver superato qualche acciacco fisico il campione portoghese sarà regolarmente al suo posto, pronto a spingere la Juventus verso la vittoria.

Campionato al via, le partite della prima giornata

Oltre a Parma-Juventus sono ovviamente in calendario anche altre nove partite. Fiorentina-Napoli è l'anticipo serale del sabato sera e si giocherà alle 20.45.

Domenica 25 agosto invece Udinese-Milan si gioca con fischio d'inizio fissato per le ore 18. Alle 20.45 le altre partite, ovvero Cagliari-Brescia, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo e Verona-Bologna.

L'ultimo match in calendario per la prima giornata del campionato di serie A si giocherà lunedì 26 agosto alle ore 20.45 e sarà Inter-Lecce.