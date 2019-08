La Juventus, dopo l'amichevole vinta 1 a 0 contro la Triestina grazie ad un gran gol di Dybala, è pronta a proseguire la preparazione in vista dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nel match amichevole sono emersi ancora dei ritardi soprattutto nel gioco e qualche difficoltà a livello realizzativo. Resta l'esigenza da parte della dirigenza bianconera di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono molti giocatori, ma i probabili indiziati a lasciare la Juventus sono soprattutto Rugani, Matuidi e Mandzukic.

A questi però, secondo 'tuttomercatoweb.com', potrebbe aggiungersi un altro centrocampista, che non sembrerebbe il giocatore ideale per il gioco del tecnico Maurizio Sarri: parliamo di Emre Can, che con la chiusura della Calciomercato in Inghilterra, potrebbe eventualmente trasferirsi in Germania, magari al Bayern Monaco.

Juventus, è necessario sfoltire il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da tuttomercatoweb.com, non è da escludere una possibile cessione di Emre Can: nonostante la duttilità del centrocampista tedesco, che può essere adattato anche in difesa, Maurizio Sarri non lo considererebbe il giocatore ideale per il suo calcio, ecco perché in caso di importanti offerte, potrebbe essere ceduto.

Il tedesco è arrivato alla Juventus lo scorso anno a parametro zero dal Liverpool ed una sua eventuale partenza potrebbe determinare una buona plusvalenza per il bilancio della Juventus. Altro giocatore a rischio cessione è Matuidi, il francese ha un ingaggio pesante (4 milioni di euro) e piace soprattutto a Monaco e a Paris Saint Germain. Dovrebbero essere tutti confermati i vari Pjanic, Bentancur e Khedira, insieme ai nuovi arrivati Rabiot e Ramsey.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Rugani conteso tra Roma e Monaco

Abbiamo parlato del centrocampo bianconero, ma nell'amichevole contro la Triestina non ha giocato neanche un minuto Rugani, un evidente segnale di come il difensore centrale toscano è oramai sul mercato e potrebbe trasferirsi al Monaco o alla Roma. La Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro e spera di venderlo a titolo definitivo e non di girarlo in prestito.

Per quanto riguarda il settore avanzato, anche Mandzukic sarebbe sul piede di partenza e il match amichevole contro la Triestina ha mostrato un giocatore molto demotivato, che sembrerebbe oramai convinto a lasciare Torino. Il giocatore ha molto mercato in Germania, piace in particolar modo a Borussia Dortmund e al Bayern Monaco allenato dal connazionale Kovac. A proposito della società bavarese, è stato ufficializzato l'acquisto dal Barcellona del centrocampista offensivo brasiliano Coutinho.