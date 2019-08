La Juventus, a meno di due settimane dall'inizio della Serie A, prosegue la preparazione fisica, col lavoro di Sarri che riguarda soprattutto la fase difensiva, che ha dimostrato alcuni problemi nella partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, partita persa per 2 a 1 dai bianconeri. Nel post partita il tecnico toscano ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di alleggerire una rosa ricca di giocatori: sono tanti infatti gli esuberi a rischio trasferimento.

Durante la partita infatti non sono stati schierati Pinsoglio (terzo portiere bianconero), Pellegrini (che a breve dovrebbe trasferirsi al Cagliari) e Rugani. Proprio il centrale difensivo è uno dei giocatori considerati esuberi dalla dirigenza bianconera: dopo la chiusura del mercato inglese la destinazione probabile del difensore toscano sembrerebbe la Roma. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la società di Pallotta sarebbe pronta ad offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, modalità non del tutto apprezzata dalla dirigenza che vorrebbe monetizzare subito dalla cessione del difensore centrale Gli altri giocatori a rischio cessione sono Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain o Dybala.

Juventus, tutte le possibili cessioni

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dai principali media italiani, la Juventus è pronta a cedere diversi esuberi in questo Calciomercato estivo. Abbiamo parlato di Rugani, ma si attendono novità anche su Perin. Dopo il mancato trasferimento al Benfica, l'ex Genoa potrebbe finire al Monaco, con i bianconeri che potrebbero incassare 15 milioni di euro dalla sua cessione.

A centrocampo a rischio partenza ci sono Khedira (che nonostante la buona prestazione contro l'Atletico Madrid potrebbe rescindere con i bianconeri ricevendo anche una buonuscita) e Matuidi. Il nazionale francese piace al Monaco e al Paris Saint Germain: la Juventus pur di venderlo potrebbe offrire uno sconto sul suo cartellino.

Le cessioni nel settore avanzato

Anche Mandzukic dovrebbe lasciare Torino, con tante società interessate alla punta bianconera: su tutte Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Potrebbe partire anche uno fra Higuain e Dybala: l'ex Chelsea piace alla Roma anche se, secondo le ultime indiscrezioni, la società di Pallotta potrebbe fare un'offerta per Icardi, inserendo Dzeko nella trattativa con l'Inter. Se non dovesse partire la punta argentina, possibile la cessione di Dybala: come è noto, il Paris Saint Germain dovrebbe cedere a giorni il centrocampista offensivo Neymar al Real Madrid.

Il 10 bianconero potrebbe essere il sostituto del brasiliano.