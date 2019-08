La Juventus, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista dell’amichevole contro l’Atletico Madrid. Dunque, i giocatori bianconeri hanno fatto il loro ritorno al JTC dopo la domenica di riposo. Per Maurizio Sarri, oggi, sono arrivate buone notizie visto che sono rientrati Alex Sandro e Paulo Dybala. Intanto i tifosi bianconeri sperano di vedere presto Aaron Ramsey in campo con la maglia bianconera, intanto, l'allenatore juventino ha recuperato Giorgio Chiellini.

Chissà se il numero 3 bianconero, sabato a Stoccolma, giocherà i suoi primi minuti visto che a causa del problema al polpaccio ha saltato le prime amichevoli. Chi, invece, non è sceso in campo per allenamento è Joao Cancelo. Il portoghese poco dopo 16 ha lasciato la Continassa. Cancelo è ad un passo dall’addio dai bianconeri e il suo futuro sarà al Manchester City, al suo posto alla Juve dovrebbe arrivare Danilo. Il brasiliano domani è atteso a Torino.

Sarri ritrova Dybala e Alex Sandro

Il gruppo della Juventus da oggi, è finalmente al completo visto il rientro di Paulo Dybala e Alex Sandro. Anche se il mercato potrebbe comunque stravolgere la rosa bianconera e lo stesso numero 10 juventino resta ancora in bilico. Per Dybala la pista Manchester United sembra essere sfumata, ma la sua permanenza a Torino non è ancora certa. Al momento comunque l’argentino è a disposizione di Maurizio Sarri e da questo pomeriggio ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Paulo Dybala ha anche ricevuto il bentornato di Leonardo Bonucci che con una Instagram Stories ha voluto riaccogliere la Joya e ovviamente anche Alex Sandro. Dunque da oggi, la Juve inizierà davvero a mettere nel mirino la sfida di campionato contro il Parma e già sabato 10 agosto i tifosi juventini sperano di vedere i progressi tattici fatti sai bianconeri. Maurizio Sarri, in questi giorni, ha lavorato soprattutto su questo aspetto e contro l’Atletico Madrid vuole raccogliere i primi frutti.

Buffon incontra i tifosi

Questo pomeriggio, Gianluigi Buffon ha voluto fare un bel regalo ai tifosi presenti davanti alla Continassa. Il portiere appena arrivato al JTC ha parcheggiato la sua auto e poi è uscito per incontrare i fan juventini. Dopo aver fatto foto e autografi Buffon è rientrato per svolgere l’allenamento pomeridiano. La preparazione proseguirà anche nella giornata di domani e Maurizio Sarri è intenzionato ad intensificare i lavori.

Infatti, martedì la Juventus svolgerà una doppia seduta. La squadra sarà in campo sia al mattino che al pomeriggio. Dunque domani i giocatori resteranno tutto il giorno alla Continassa visto che tra un allenamento e l’altro i bianconeri pranzeranno e riposeranno al JHotel.