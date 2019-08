Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa agli ordini di Maurizio Sarri, ma l'attenzione dei tifosi in queste ore è soprattutto proiettata su Paulo Dybala. Infatti, l'argentino deve decidere quale sarà il suo futuro e per questo motivo stamani è rientrato a Torino. La Juve sembra intenzionata a scambiare la "Joya" con Lukaku e adesso non resta che attendere quale sarà la sua decisione.

Intanto mentre Dybala sbarcava a Caselle i bianconeri scendevano in campo alla Continassa per svolgere l'unico allenamento di giornata. La squadra in questo periodo sta lavorando molto duramente per preparare la nuova stagione e nel pomeriggio i giocatori hanno potuto godere di alcune ore di libertà.

La Juve lavora alla Continassa

La maggior parte degli occhi in queste ore sono rivolti su Paulo Dybala e sul suo futuro.

Ma mentre i tifosi pensano al mercato, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi sono concentrati solo sulla preparazione e sulle prossime amichevoli.

Infatti, i bianconeri dopo aver svolto delle doppie sedute nelle giornate di martedì e mercoledì, questa mattina, hanno effettuato una sola seduta e dopo il pranzo la maggior parte dei giocatori ha lasciato la Continassa. La Juve anche oggi ha lavorato sulla parte atletica e sulla tattica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Infatti, Cristiano Ronaldo e compagni stanno cercando di apprendere il più in fretta possibile gli schemi di Maurizio Sarri.

L'obiettivo del tecnico è quello di vedere dei progressi nelle prossime amichevoli. Infatti, contro l'Atletico Madrid il 10 agosto si dovrebbe iniziare a capire come procede la marcia di avvicinamento della Juve verso la prima di campionato. Nella tournée asiatica la squadra ha lavorato ogni giorno ma ha anche viaggiato molto, perciò nelle amichevoli contro Tottenham, Inter e Team-K ancora non si è vista la mano di Sarri. Perciò si attende con interesse la sfida del 10 agosto per capire se le intense sedute di questi giorni avranno prodotto i loro frutti.

Domani la Juve dovrebbe svolgere una doppia seduta: Bernardeschi e Ronaldo super concentrati

Questa mattina, la Juve ha svolto un lavoro atletico ma c'è stato spazio anche per il pallone. Al termine della seduta alcuni giocatori hanno condiviso sui social le immagini più belle della sessione di oggi. Fra questi ci sono anche Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo che tramite i rispettivi profili Instagram hanno mostrato alcune foto che li ritrae molto concentrati in allenamento.

Dopo il pomeriggio di relax, nella giornata di domani la Juve tornerà alla Continassa per riprendere gli allenamenti e, stando a quanto afferma Sky Sport, dovrebbe svolgere una doppia seduta. Ormai il gruppo è praticamente al completo visto che manca il solo Alex Sandro che è atteso per il 5 agosto. Resta da capire quale sarà il programma di Paulo Dybala, se tornerà a lavorare al JTC o se le questioni di mercato lo porteranno altrove.