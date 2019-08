Quella di oggi, 4 agosto, è una domenica di riposo per la Juventus. Infatti, Maurizio Sarri dopo l'allenamento di ieri pomeriggio ha deciso di concedere qualche ora libera ai suoi ragazzi che erano reduci da una settimana di doppie sedute. Da lunedì, la Juve tornerà alla Continassa per mettere nel mirino la sfida amichevole contro l'Atletico Madrid. Quella contro i colchoneros sarà il penultimo test prima dell'inizio del campionato. Da domani, la Juve ritroverà anche Alex Sandro e Paulo Dybala che sono attesi al JTC.

Domani la Juve tornerà alla Continassa

Da lunedì il gruppo della Juventus sarà finalmente al completo visto che sono attesi gli ultimi due giocatori ovvero Alex Sandro e Paulo Dybala. Entrambi stanno ultimando le loro ferie anche se l'argentino è già a Torino da giovedì ed è in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. Dybala è diviso tra la Juve e il Manchester United. Le due società sarebbero al lavoro per scambiare la Joya e Romelu Lukaku, ma il buon esito di questo affare dipenderà anche e soprattutto dalla risposta dell'ex giocatore del Palermo.

Dunque salvo clamorose sorprese domani Paulo Dybala si presenterà alla Continassa così come farà Alex Sandro. Entrambi sono attesi al JMedical domani mattina per svolgere le visite mediche e poi raggiungeranno i compagni al JTC per allenarsi.

Sarri ritrova Chiellini

Ieri, per Maurizio Sarri è arrivata un'ottima notizia visto che Giorgio Chiellini ha smaltito l'infortunio al polpaccio che gli aveva impedito di andare in tournée.

Adesso il numero 3 juventino ha ripreso a lavorare con i compagni e potrà così iniziare a mettere nel mirino l'inizio del campionato. Maurizio Sarri ha una batteria di difensori di tutto rispetto e perciò per Giorgio Chiellini non si vorranno correre rischi. Dunque da qui alla sfida contro il Parma, il Capitano della Juve lavorerà per essere al top ma non è da escludere che per l'esordio in Serie A il tecnico non possa affidarsi alla coppia formata da Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

I vari esperimenti, prima della sfida contro i gialloblù Maurizio Sarri li farà nelle prossime settimane nelle quali potrà lavorare alla Continassa con la sua squadra che ormai è praticamente al completo, anche se il mercato potrebbe portare qualche arrivo e anche qualche partenza. Intanto, oggi, la Juve ha goduto di una bella domenica di relax nella quale i giocatori hanno potuto passare un po' di tempo con i loro cari.

Fra questi c'è Matthijs De Ligt che insieme alla fidanzata Annekee Molenaar ha deciso di fare un giro per il Piemonte. La coppia ha scelto di passare la domenica in quel di Alba, come ha rivelato lo stesso numero 4 juventino con un post su Instagram.