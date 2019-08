Qualche giorno fa è uscita la notizia di un ritorno di fiamma fra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. La coppia è stata paparazzata in vacanza in Sardegna e tra i due, che si erano lasciati nel 2017, è riscoppiato l’amore. Adesso, però, è uscita un’altra notizia molto importante che riguarda il giocatore della Juventus. Infatti, Gabriele Parpiglia, durante un suo intervento a Radio Deejay (nel programma di Andrea e Michele), ha rivelato che qualche mese fa Federico Bernardeschi e la compagna Veronica Ciardi sono diventati genitori.

Bernardeschi è diventato papà

Federico Bernardeschi è un ragazzo molto schivo e riservato e tiene molto alla sua vita privata. Il numero 33 juventino non è mai al centro di Gossip e anche sui social condivide quasi sempre immagini e pensieri inerenti al suo lavoro. Negli ultimi giorni, però, si è parlato un po’ di più della sua sfera privata, visto che è stato paparazzato in Sardegna con Veronica Ciardi, e si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due visto che si erano lasciati nel marzo 2017.

Questa mattina, però, si è aggiunto un nuovo capitolo di questa vicenda, poiché il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che il calciatore della Juve e Veronica Ciardi sono diventati genitori. Il cronista, sulle frequenze di Radio Deejay, ha spiegato che Federico Bernardeschi, qualche mese fa e in gran segreto, è diventato papà per la gioia della sua compagna Veronica Ciardi. Parpiglia ha anche raccontato che l'attaccante bianconero e della nazionale è una persona stupenda e strepitosa, con un grande rispetto per la sua privacy, che ha voluto con forza. Dunque l’attaccante juventino, secondo l'indiscrezione, potrebbe aver chiesto di non divulgare la notizia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Gossip

Bernardeschi e compagni proseguono gli allenamenti

Questo è sicuramente un periodo molto felice per Federico Bernardeschi che da pochi mesi è diventato papà. Adesso il numero 33 juventino, oltre a dedicarsi alla sua famiglia, si concentra anche sul suo lavoro e sul prossimo match che vedrà impegnati lui e i suoi compagni contro il Napoli. Infatti, stamani la Juventus si è allenata alla Continassa proprio per arrivare al top al match di sabato sera.

Ad assistere alla seduta di questa mattina c’era anche Maurizio Sarri, che però non ha diretto la sessione di lavoro. L'allenatore bianconero sta meglio e vorrebbe essere in panchina proprio per la gara contro il Napoli. Probabilmente venerdì si saprà se Maurizio Sarri riuscirà a essere presente durante il match con la squadra campana: il tecnico verrà sottoposto a nuovi accertamenti. Per la sfida di sabato resta in dubbio anche Aaron Ramsey, che oggi non si è allenato a causa di una lombalgia.

Il gallese è ancora indietro di condizione e perciò resta da capire se sarà convocato per la partita contro il Napoli oppure se lo si vedrà dopo la sosta.