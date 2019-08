Alexis Sanchez è sbarcato a Milano alle 16:20 (circa) di oggi, 28 agosto 2019. Il calciatore cileno, ormai ex Manchester United, è stato accolto da un gruppetto di tifosi nerazzurri (circa 50). Una volta lasciato lo stadio, Alexis Sanchez si recherà verso il Coni, per l’iter delle visite mediche. Successivamente, il calciatore cileno si recherà presso la sede nerazzurra per firmare il contratto che lo legherà all’Inter.

Sanchez all’Inter: l’arrivo a Malpensa

Il calciatore si legherà all’Inter per una sola stagione. Tra un anno le due società, Inter e Manchester United, discuteranno il futuro del calciatore, che sbarca a Milano con la formula del prestito secco (senza nessun obbligo/diretto di riscatto). L'Inter dovrebbe pagare i 5 milioni di ingaggio, mentre la restante parte (circa 7 milioni) saranno a carico del Manchester United.

Indubbiamente, dunque, il futuro di Sanchez è strettamente vincolato alle prestazioni con la maglia nerazzurra.

Grande l'accoglienza dei tifosi nerazzurri, che hanno poi re-postato le foto raffiguranti l'arrivo di Sanchez in aeroporto sui social, soprattutto su Twitter, dove l'hashtag #sanchez è già topic trend dalle 16 circa di oggi.