Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie più ammirate del mondo. CR7 e la bella modella sono molto innamorati e spesso si mostrano insieme sui social. Georgina passa molto tempo con i suoi bimbi, con il so compagno e la sua famiglia è la sua priorità. La bella modella è fidanzata di Cristiano Ronaldo si è raccontata al "The Sun". Georgina Rodriguez ha spiegato che non è facile stare con un uomo famoso come CR7, ma non lo cambierebbe per nulla al mondo.

La compagna di Ronaldo ha anche spiegato che ama Torino e la Juventus. Infine, Georgina si è raccontata con grande schiettezza e ha pure rivelato che per sedurre il suo fidanzato indossa lingerie sexy.

La compagna di CR7 si racconta

Cristiano Ronaldo, ormai da un anno, è in Italia e i tifosi della Juventus sono molto felici di poter vedere le prodezze di un fenomeno come CR7. In questi mesi, i supporters juventini hanno potuto conoscere anche gli aspetti più privati della vita del loro campione e di sono affezionati molto anche alla sua famiglia.

La compagna di CR7 è sempre accanto a lui e Georgina Rodriguez, sul "The Sun", ha svelato che non è facile stare accanto ad un personaggio così famoso: "Essere in coppia con una persona così famosa non è facile", ha sottolineato la modella che però ha aggiunto che lei non cambierebbe il suo uomo per nulla al mondo. La Rodriguez ha spiegato ha anche aggiunto che quello che sente per Cristiano Ronaldo è più forte di qualunque cosa e di ogni tipo di pressione.

La bella compagna dell'attaccante della Juve ha pure spiegato che lei e CR7 insieme sono più forti e che hanno un'ammirazione reciproca. Inoltre, Georgina si è soffermata sulla parte più intima del suo rapporto con il suo fidanzato e ha sottolineato che sedurre e sognare per lei è molto importante: "Dormo sempre in lingerie e preferisco quella accattivante", ha detto la modella che ha raccontato che per lei è comoda e romantica e rende felice il proprio uomo.

Georgina parla della Juve

Georgina Rodriguez spesso viene avvistata per le vie di Torino insieme ai suoi bimbi. La bella modella ha rivelato di trovarsi molto bene in Italia e che ama Torino, perché è vicina alle Alpi, vicina a Milano e vicina alla Spagna. La compagna di CR7 che poi ha sottolineato che l'Italia è una nazione meravigliosa con la sua storia, cultura arte e mode. Infine, Georgina Rodriguez ha riservato anche un pensiero per la Juve: "Poi io amo la Juve".

La fidanzata di Cristiano Ronaldo ama molto la sua famiglia e ha messo in evidenza che questa per lei è la più grande ricchezza che si può avere insieme alla salute. Georgina Rodriguez qualche mese fa ha perso il papà che come ha rivelato lei stessa è mancato dopo una lunga malattia: "Ho realizzato cos’è davvero importante, ovvero la salute".