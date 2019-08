Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus che si è allenata alla Continassa in vista della sfida contro il Napoli. I bianconeri hanno lavorato sotto la pioggia e dopo una prima fase di riscaldamento e il torello si sono dedicati alla tattica. Lo staff bianconero sta cercando di capire quali sono i giocatori più in forma per schierare la formazione migliore. Ad oggi i dubbi in casa Juve sono tre e riguardano difesa, centrocampo e attacco.

Inoltre, resta da monitorare la situazione di Maurizio Sarri. Il tecnico anche oggi è sceso in campo senza però dirigere l'allenamento. Sarri sta meglio e le sue condizioni sono in miglioramento, per questo motivo l'allenatore starebbe accarezzando l'idea di poter essere in panchina contro il Napoli, ma c'è prudenza e si capirà qualcosa in più nella giornata di venerdì quando sarà sottoposto a nuovi accertamenti.

Questa mattina, però, Aaron Ramsey non è sceso in campo a causa di una lombalgia. Adesso resta da capire se il gallese sarà convocato per la sfida di sabato.

Tre dubbi di formazione per la Juve

In questi giorni, Maurizio Sarri e il suo staff dovranno sciogliere i dubbi di formazione in vista della partita contro il Napoli. I nodi da sciogliere riguardano tutti i reparti. In difesa, il dubbio riguarda il partner di Giorgio Chiellini, al momento Leonardo Bonucci sembra il favorito per essere titolare ma resta in corso anche Matthijs De Ligt.

Questo appunto non è l'unico dubbio da sciogliere visto che anche a centrocampo testa da capire chi giocherà fra Blaise Matuidi e Adrien Rabiot. I due francesi si stanno contendendo un posto e il duello tra i due è davvero serrato. Questo ballottaggio probabilmente si risolverà solo nelle ore che precederanno la sfida contro il Napoli. Il terzo nodo di formazione, invece, riguarda l'attacco dove il grande interrogativo è legato a Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Il Pipita sembra in vantaggio rispetto alla Joya, ma anche in questo caso bisognerà attendere l'immediata vigilia della partita.

In ogni caso mancano ancora alcuni giorni prima della partita contro il Napoli, quindi lo staff tecnico avrà tutto il tempo per decidere l'undici da schierare sabato sera.

Giovedì allenamento mattutino per la Juve

Quella di giovedì sarà un'altra giornata molto intensa in casa Juventus. Nella mattinata di domani, la squadra sarà in campo alla Continassa per svolgere l'allenamento dell'antivigilia del match contro il Napoli.

Giovedì, la Juve sarà concentrata anche su un altro fronte visto che ci saranno i sorteggi di Champions League. I bianconeri conosceranno così le loro avversarie del girone europeo. Dopo la pausa per le nazionali per la Juve inizierà un periodo molto intenso tra campionato e Champions League. La squadra giocherà ogni tre giorni e Maurizio Sarri darà spazio a tutti i suoi giocatori e sicuramente il turnover sarà più ampio rispetto alle prime due giornate di campionato.