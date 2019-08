La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta la cessione degli esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio. Sono tanti a rischio cessione: da Perin a Joao Cancelo, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Higuain, Mandzukic e Dybala. Ufficializzata la cessione di Kean all'Everton, si attendono novità dal trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City, con la Juventus che potrebbe incassare 35 milioni di euro più il cartellino di Danilo.

Il terzino brasiliano, però, potrebbe restare anche fuori dalla trattativa come sostiene 'Il Corriere del Mezzogiorno', secondo cui la Juventus potrebbe puntare anche all'acquisto del terzino destro albanese del Napoli Hysaj. Come è noto il giocatore è in partenza e ci sarebbero diverse squadre sul giocatore, fra queste anche la Juventus.

Dirigenza bianconera al lavoro per sistemare la fascia destra

Come è noto infatti Maurizio Sarri è un grande estimatore del terzino albanese, visto che lo ha già allenato prima all'Empoli e poi al Napoli.

Proprio l'acquisto da parte della società campana del giocatore fu voluto dal tecnico toscano, che lo ha valorizzato al massimo. Non ci sarebbe solo la Juventus su Hysaj: Tottenham e Roma sono le principali competitor della Juventus, ma la società inglese dovrà necessariamente velocizzare la trattativa considerando che il mercato inglese chiuderà ufficialmente l'8 agosto. Ci attendiamo novità a riguardo, ma se come sembra partirà Joao Cancelo, un investimento come terzino destro ci sarà. Si è parlato anche del possibile adattamento di Cuadrado, che in passato ha ricoperto il ruolo di terzino destro.

Khedira, Matuidi e Perin preparano i bagagli

Come dicevamo l'esigenza principale della dirigenza bianconera è cedere gli esuberi: Perin ad esempio interessa all'Aston Villa, ma negli ultimi giorni anche il Monaco avrebbe sondato il terreno per il portiere ex Genoa. A centrocampo, invece, con gli arrivi di Ramsey e Rabiot, le possibilità che Khedira e Matuidi lascino la Juventus sono concrete: il tedesco piace all'Arsenal, anche se le ultime indiscrezioni confermerebbero la volontà del centrocampista di chiedere una buonuscita alla Juventus.

Per quanto riguarda invece Matuidi, il nazionale francese ha bisogno di giocare titolare soprattutto per la convocazione agli Europei 2020. Ecco perché il giocatore potrebbe decidere di ritornare in Francia, con il Paris Saint Germain del nuovo direttore generale Leonardo che sponsorizzerebbe il suo eventuale acquisto.