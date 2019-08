La Juventus prosegue la preparazione fisica, con un lavoro che sta riguardando la parte tattica ed atletica. La dirigenza bianconera lavora sul mercato con l'esigenza di piazzare alcuni esuberi che avrebbero difficoltà a trovare spazio la prossima stagione: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi sono i principali indiziati a lasciare Torino, dopo le recenti cessioni di Spinazzola e Kean. Proprio l'addio dei due mediani potrebbe portare la Juventus ad investire ulteriormente sul centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe regalare a Maurizio Sarri un ulteriore top player per il centrocampo entro la fine del Calciomercato estivo. I nomi più chiacchierati a tal riguardo sono Eriksen del Tottenham, in uscita dalla società inglese considerando il fatto che ha il contratto in scadenza nel 2020, e quello di Pogba, che vuole lasciare il Manchester United.

L'ultimo post su Instagram del francese è stata l'ennesima prova della scontentezza di Pogba nel rimanere a Manchester, definita dal francese una città molto piovosa.

Rivoluzione bianconera a centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da 'ilbianconero.com', la Juventus sarebbe pronta a cedere i due centrocampisti Khedira e Matuidi, a maggior ragione dopo gli acquisti di Ramsey e Rabiot. Il tedesco ad esempio piace in Inghilterra, nello specifico all'Arsenal, che sarebbe pronto ad offrire un contratto di più anni a circa 4 milioni di euro a stagione.

Attualmente l’ex Real e Stoccarda percepisce alla Juventus quasi 6 milioni di euro, ecco perché avrebbe chiesto una buonuscita alla Juventus. Per quanto riguarda invece il nazionale francese, potrebbe decidere di trasferirsi proprio nel suo Paese. Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a investire su Matuidi, e sarebbe un ritorno in quanto la Juventus lo acquistò proprio dalla società parigina. A volere il ritorno di Matuidi sarebbe il nuovo direttore generale del Paris Saint Germain Leonardo.

Se però Khedira potrebbe liberarsi a zero dalla Juventus, per Matuidi i bianconeri vorrebbero incassare una somma notevole, ritenendolo ancora un giocatore con molto mercato. Secondo ilbianconero.com infatti, la Juventus lo valuta almeno 20 milioni di euro. Una somma da alcuni ritenuta notevole, considerando che il nazionale francese ha il contratto in scadenza nel 2020. Per quanto riguarda il settore avanzato, eventuali novità passerebbero dalle cessioni dei vari Higuain, Mandzukic e Dybala.

A proposito dell’argentino, sarebbe saltato il trasferimento al Manchester United, che avrebbe previsto lo scambio con Lukaku. La società inglese non avrebbe apprezzato le eccessive richieste del 10 della Juventus.