La Juventus è pronta a dedicarsi alla parte tattica, dopo la tournée asiatica che l'ha vista giocare contro Tottenham ed Inter per l'International Champions Cup ed un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco del tecnico Sarri: prima però l'esigenza principale è cedere gli esuberi, e sono tanti in lista partenza.

Si va da Perin a Joao Cancelo, fino ai centrocampisti Khedira e Matuida, per arrivare ai vari Higuain, Mandzukic. A rischio anche la permanenza di Dybala che potrebbe essere inserito in uno scambio che porterebbe Lukaku a Torino. Un altro possibile arrivo nel settore avanzato potrebbe essere Icardi, come sottolinea Ciro Venerato, noto esperto di calciomercato, alla 'Domenica Sportiva Estate'.

Juventus: Icardi avrebbe un'intesa contrattuale con i bianconeri

Secondo il giornalista della Rai, la Juventus avrebbe un'intesa contrattuale con la punta dell'Inter.

Secondo il giornalista, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire a Icardi un contratto di più anni a 7,5 milioni di euro a stagione, un'offerta che supererebbe quella del Napoli di 6,5 milioni. Inoltre come è noto, con la società campana ci sarebbe difficoltà dal punto di vista dei diritti d'immagine, aspetto che faciliterebbe ulteriormente l'arrivo dell'argentino alla Juventus. Se si dovesse concretizzare lo scambio Dybala-Lukaku, l'eventuale arrivo di Icardi dipenderebbe però da ulteriori cessioni nel settore avanzato.

Higuain e Mandzukic potrebbero entrambi lasciare Torino: l'argentino interessa sempre alla Roma ma anche qui il suo arrivo dovrebbe dipendere da un'eventuale partenza, quella di Dzeko che potrebbe finire all'Inter. Per quanto riguarda Mandzukic, la punta croata piace al Borussia Dortmund ed alcune società cinesi.

Il calendario della Juventus

Il 29 luglio è stato ufficializzato il calendario della Serie A, con la Juventus esordirà il 25 agosto fuori casa contro il Parma.

Il primo big match sarà nella seconda giornata, contro il Napoli, mentre lo scontro con l'ex Conte, tecnico dell'Inter, ci sarà la settimana giornata di campionato a San Siro. L'undicesima e la dodicesima giornata di campionato i bianconeri le giocheranno contro Torino e Milan, mentre l'ultima giornata sarà molto interessante in quanto la Juventus affronterà la Roma. Per quanto riguarda le amichevoli, la Juventus disputerà l'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone: si giocherà sabato 10 agosto alle ore 18:00.