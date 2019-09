L'Inter espugna la Sardegna Arena nel match valido per la seconda giornata di campionato, battendo il Cagliari per 2-1, salendo a sei punti in classifica e rimanendo a punteggio pieno.

Decisive le reti di Lautaro Martinez al 27' e Romelu Lukaku al 72' su calcio di rigore, mentre il pareggio momentaneo era stato realizzato da Joao Pedro al 50'. La settimana prossima ci sarà la sosta, ma alla ripresa la squadra di Antonio Conte ospiterà allo stadio Meazza l'Udinese. I rossoblu sardi, invece, saranno di scena contro il Parma allo stadio Tardini.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma l'undici visto in campo settimana scorsa contro il Lecce. Partono dalla panchina, dunque, sia Barella che Alexis Sanchez, arrivato in prestito secco dal Manchester United giovedì.

Primo tempo senza grandi emozioni, con l'Inter che passa in vantaggio al 27' grazie al gol di Lautaro Martinez, che svetta di testa su cross di Stefano Sensi. Cagliari che prova ad essere pericoloso ma che non riesce ad impensierire mai Samir Handanovic.

Episodio dubbio con Asamoah che sembra prendere palla con il braccio ma il Var, poi, evidenzia come il ghanese colpisca di petto.

Nel secondo tempo match più vivo con il Cagliari che parte forte e trova praticamente subito il pareggio con Joao Pedro, che svetta di testa sopra D'Ambrosio su cross di Nandez al 50'. L'Inter ha qualche difficoltà a dare velocità alla manovra e in una delle rare occasioni con Sensi che, ben servito da Lukaku, si procura un calcio di rigore con una ruleta. Il belga spiazza Olsen e trova il secondo gol in due gare. I rossoblu provano a reagire ma non impensieriscono mai Handanovic.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Mai impegnato per tutto il primo tempo. Non può nulla sul gol sardo.

D'Ambrosio 6: Solita partita ordinata per l'italiano, chiamato in Nazionale da Mancini per sostituire l'infortunato De Sciglio. Forse poteva fare di più su Joao Pedro in occasione del momentaneo pareggio.

Ranocchia 6,5: Altra prova di grande sicurezza per uno dei giocatori rinati sotto la guida di Conte.

Skriniar 7,5: Torna su altissimi livelli dopo qualche incertezza mostrata nel precampionato. Probabilmente lo slovacco aveva solo bisogno di più tempo per entrare in condizione.

Candreva 5,5: Passo indietro rispetto alla buona prova offerta contro il Lecce settimana scorsa.

Vecino 6: L'uruguaiano è autore di una prova sufficiente, con qualche vampata delle sue.

Brozovic 5,5: L'ammonizione ricevuta a inizio primo tempo lo condiziona per tutta la partita.

Sensi 7: Nel primo tempo sotto tono, nella ripresa è uno dei migliori in assoluto, la luce del centrocampo nerazzurro.

Asamoah 6,5: Quando attacca salta spesso l'uomo e dà un contributo importante anche in fase difensiva.

Lautaro Martinez 7: Grande gol il suo, visto che il "Toro" riesce a svettare di testa su Cerri.

Lukaku 6,5: Freddo sul rigore, qualche buona sponda, anche se sbaglia un gol abbastanza facile sotto porta.