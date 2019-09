Il caso Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino ha deciso di fare una causa contro il club nerazzurro, chiedendo il reintegro totale in rosa, oltre ad un risarcimento di 1,5 milioni di euro per danni d'immagine. Una vicenda che non sembra conoscere la parola fine, con la società nerazzurra che continua a spingere per la cessione, nonostante l'attaccante abbia già rifiutato varie offerte.

L'ultima, in ordine di tempo, è quella del Monaco che aveva offerto all'Inter sessantacinque milioni di euro per il suo cartellino, mentre all'attaccante è stato proposto un contratto quinquennale, fino a giugno 2024, a dodici milioni di euro a stagione più due milioni di bonus. Ora sembra farsi strada l'ipotesi prestito, ma prima serve che il giocatore rinnovi il proprio contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021.

'Icardi vuole giocare nell'Inter'

In molti hanno ipotizzato in questi giorni che Mauro Icardi voglia lasciare l'Inter a parametro zero. Questo andando in scadenza di contratto a giugno 2021 o chiedendo la rescissione contrattuale nel caso in cui continui ad allenarsi solo in parte con il gruppo, non venendo convocato dal proprio tecnico, Antonio Conte.

Ipotesi che sembra essere stata smentita dal noto giornalista, Fabrizio Biasin che ha sottolineato come l'ex capitano nerazzurro non voglia andare via a parametro zero: "Hanno offerto il rinnovo a Mauro Icardi e lui si è detto disposto a firmare anche per i prossimi cinque anni, perché lui vuole giocare nell’Inter.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Inter

Lui vuole fare il giocatore dell’Inter, non vuole andare via a parametro zero. Non è questo il suo obiettivo, il suo obiettivo sarebbe restare all’Inter anche a lungo termine. In tutti i modi, però, gli è stato spiegato come non ci siano possibilità di ripensamenti".

Spunta l'ipotesi PSG

L'Inter sta lavorando per cercare la soluzione migliore per risolvere la questione Icardi. In queste ultime ore c'è da registrare un interessamento del Paris Saint Germain, in cerca di un rinforzo in attacco visti i problemi fisici di Edinson Cavani.

I parigini, comunque, lo hanno chiesto in prestito secco, formula che il club nerazzurro gradirebbe anche, ma non senza il rinnovo di contratto del centravanti argentino. Impossibile pensare alla fumata bianca senza il rinnovo, visto che l'Inter si ritroverebbe Maurito in rosa, poi, il prossimo anno ad una stagione dalla scadenza naturale del contratto.

La cosa certa è che il tormentone conoscerà la parola fine questa sera, visto che alle 22 si chiude la sessione estiva di Calciomercato.

In caso di cessione decadrà anche la causa intentata dall'attaccante argentino. Intanto la tensione cresce e sotto casa dell'attaccante sono spuntati striscioni e scritte minacciose.