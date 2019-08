La prima giornata di campionato si è conclusa con il posticipo andato in scena allo stadio Meazza e che ha visto di fronte Inter e Lecce, conclusosi sul risultato di 4-0. Successo netto per i padroni di casa, che portano a casa i tre punti grazie alle reti messe a segno da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Settimana prossima si scende nuovamente in campo, con i nerazzurri che saranno di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari, mentre i pugliesi ospiteranno al Via del Mare il Verona. Entrambe le gare si giocheranno domenica alle ore 20:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, conferma le indiscrezioni della vigilia, lanciando il tandem d'attacco formato da Lukaku e Lautaro Martinez, mentre Icardi non va neanche in panchina, come era facilmente prevedibile. In mezzo al campo confermata l'esclusione di Barella, che parte dalla panchina, con Vecino al suo posto al fianco di Sensi e Brozovic.

Nel primo tempo l'Inter va a folate e un paio di queste vedono Romelu Lukaku protagoniste, con il belga che pecca nell'ultimo passaggio.

I nerazzurri trovano il vantaggio al 22' grazie ad un grande tiro a giro di Marcelo Brozovic, imparabile per il portiere avversario. La squadra di Antonio Conte, galvanizzata dal gol del vantaggio, trova subito il raddoppio grazie allo slalom di Stefano Sensi, che penetra nella difesa leccese e insacca. Lecce che impensierisce Handanovic solo con qualche tiro da fuori area.

Nel secondo tempo Lukaku conquista definitivamente il Meazza prima con una grande cavalcata con assist appena troppo lungo per Lautaro e poi con il gol del 3-0, messo a segno al 60'.

Nel Lecce si fa espellere Farias per un brutto fallo da dietro su Barella. All'84', poi, arriva il gol di Antonio Candreva, rinato sotto la gestione di Conte.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: nessun grande problema per il portiere sloveno.

D'Ambrosio 6,5: prestazione ordinata del jolly di Conte, in grado di giocare in quasi tutti i ruoli in difesa e a centrocampo, nella ripresa salvataggio importante su Falco.

Ranocchia 6: chiamato in extremis a sostituire De Vrij, tiene bene su Lapadula.

Skriniar 6: partita senza grandi patemi d'animo per lo slovacco.

Candreva 7: giocatore rinato sotto la gestione Conte, con una prestazione coronata da una grande rete.

Vecino 5,5: abbastanza timido, si vede poco nel corso del match.

Brozovic 7: prestazione a tutto campo del croato, coronata da un grande gol.

Sensi 7: qualità e quantità per l'ex Sassuolo, che trova all'esordio il primo gol con la maglia dell'Inter in partite ufficiali.

Asamoah 6: giocatore di sicuro affidamento, un po' impreciso sui cross.

Lautaro Martinez 6: troppo irruento, ancora non al top della forma, nella ripresa in leggera ripresa.

Lukaku 7: tanta generosità nel lavoro sporco per la squadra. Corona la sua prestazione con il primo gol in maglia nerazzurra.