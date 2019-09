La Juventus è pronta a disputare la quinta giornata di campionato contro il Brescia, in un match molto importante per la classifica. Come è noto infatti, i bianconeri sono secondi in classifica dopo la sofferta vittoria in Serie A contro l'Hellas Verona, ed in previsione Inter - Juventus del primo ottobre, sarà molto importante non perdere altri punti. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, nonostante il Calciomercato estivo si sia chiuso oramai 20 giorni fa: l'obiettivo principale è alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma allo stesso tempo individuare quei giocatori utili per la prossima stagione, possibilmente senza un grande esborso economico.

Ecco perché i bianconeri sono sempre molto attenti ai parametri zero. Si fanno molti nomi a riguardo: in Francia interesserebbe il terzino destro del Paris Saint Germain Meunier mentre in Inghilterra la dirigenza bianconera starebbe seguendo diversi giocatori, su tutti Matic del Manchester United, Willian del Chelsea e Alderiweild ed Eriksen del Tottenham. Secondo il bianconero.com, il vero obiettivo di mercato dei bianconeri per la prossima stagione è proprio il centrocampista offensivo danese.

Juventus, individuato prossimo acquisto a parametro zero: Eriksen

Secondo il noto sito sportivo, la dirigenza bianconera starebbe lavorando all'acquisto a parametro zero del centrocampista offensivo danese Christian Eriksen. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2020 e difficilmente rinnoverà il contratto con la società inglese. L'idea di cambiare società è concreta e già in estate alcune società, in particolar modo Barcellona e Real Madrid, avrebbero chiesto informazioni sul giocatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

E proprio le società spagnole sono le principali antagoniste della Juventus nell'acquisto del centrocampista offensivo danese, che probabilmente rappresenta la principale occasione di mercato a parametro zero della prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Resta però l'esigenza della Juventus di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione a gennaio sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca.

A proposito della punta croata ex Bayern Monaco, sarebbe saltato il trasferimento in Qatar, quindi è probabile possa essere ceduto nel calciomercato invernale, così come i 'recuperati' Perin e Pjaca. Il portiere ex Genoa interessa sempre allo Sporting Lisbona mentre il centrocampista offensivo croato potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria o al Genoa. Infine il futuro professionale di Rugani dipenderà dal recupero ottimale di Chiellini mentre Emre Can, data l'esclusione dalla lista Champions League, difficilmente resterà a Torino.