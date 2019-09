La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di campionato all' 'Allianz Stadium' contro l'Hellas Verona, in un match in cui Sarri potrebbe attuare un po di turnover. Potrebbero giocare Buffon, Emre Can e Dybala, quest'ultimo proverà a sfruttare la possibilità per cercare di riconquistare il ruolo da titolare nella Juventus, per adesso assegnato ad Higuain. Si parla quindi molto di calcio giocato, ma a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato: argomento principale sono i possibili parametro zero della prossima stagione.

Ci sono infatti tanti giocatori di ottimo livello che potrebbero liberarsi a zero nel 2020. In Inghilterra ad esempio fra i più chiacchierati ci sono Willian del Chelsea, Aldweirweild ed Eriksen del Tottenham e Matic del Manchester United. Per quanto riguarda invece il campionato francese, il nome principale accostato alla Juventus è il terzino destro del Paris Saint Germain Meunier, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2020. Secondo SportItalia, il belga interessa alla Juventus per la prossima stagione.

Juve, Meunier possibile affare: si potrebbe liberare a parametro zero dal PSG

Il belga è stato uno dei migliori nella vittoria pesante del Paris Saint Germain in Champions League per 3 a 0 contro il Real Madrid. Fra l'altro, durante il calciomercato estivo, ci sarebbe stata una trattativa fra Juventus e PSG che avrebbe portato allo scambio fra De Sciglio e proprio Meunier, con l'italiano a Parigi ed il belga a Torino.

Trattativa non concretizzatasi proprio per il poco tempo a disposizione per svilupparla ma anche per l'infortunio che ha riguardato l'italiano, uscito durante il match fra Juventus e Napoli. Secondo la nota emittente televisiva quindi, la Juventus potrebbe fare un'offerta al giocatore, cercando di portarlo a Torino alla scadenza del contratto. L'eventuale arrivo del terzino belga potrebbe quindi portare alla cessione di De Sciglio considerando che in estate la Juventus nel ruolo di terzino destro ha acquistato Danilo arrivato nella trattativa che ha portato Joao Cancelo al Manchester City.

Il mercato della Juventus

Si parla molto di possibili acquisti da parte della Juventus ma l'esigenza principale nel calciomercato invernale è sicuramente quella di cedere alcuni esuberi sul mercato, considerando la ricca rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Entro settembre potrebbe arrivare la prima partenza, quella di Mandzukic che potrebbe accettare l'offerta di una società del Qatar. La Juventus spera comunque di incassare circa 10 milioni di euro mentre per gennaio, le possibili cessioni potrebbero riguardare Rugani, che interessa allo Zenit San Pietroburgo ed Emre Can, escluso dalla lista Champions League.