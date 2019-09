La pausa per le nazionale ha spostato l'attenzione dei media sportivi sul mercato, nonostante il Calciomercato estivo si sia ufficialmente chiuso il 2 settembre.

Si parla molto dei possibili futuri ingaggi a parametro zero e di come società di vertice come Juventus ed Inter stiano lavorando per investire su opportunità di mercato: su tutti De Gea, Aldeirweild ed Eriksen, in scadenza nel giugno 2020.

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, come scrive il sito ilbianconero.com, in prospettiva vorrebbe ringiovanire la rosa ed in questo senso gli investimenti riguardanti De Ligt, Demiral e Pellegrini (in attesa dell'arrivo dalla prossima stagione di Romero dal Genoa) ne sono la dimostrazione. Tale politica però continuerà anche la prossima stagione e come scrive il noto sito sportivo, il direttore sportivo bianconero è interessato al centrocampista offensivo della Roma Nicolò Zaniolo, dato vicino anche quest'estate alla Juventus ma che poi ha deciso di restare alla società di Pallotta.

Juventus, interesserebbe Zaniolo della Roma

Come scrive ilbianconero.com, il vero obiettivo della prossima stagione per il settore avanzato sarebbe Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha dimostrato nell'ultimo anno di essere decisivo nonostante la giovane età.

A 20 anni, per motivi disciplinari, recentemente non è stato convocato da Roberto Mancini in nazionale maggiore ed è quindi un riferimento della nazionale Under 21 di Nicolato.

Ma intanto si parla molto della valutazione del centrocampista offensivo: in estate era di circa 60 milioni di euro, ma se dovessero migliorare le sue prestazioni, è probabile che possa incrementare il suo prezzo la prossima stagione. Come è noto però Zaniolo è apprezzato anche a livello europeo, con il Tottenham interessato. Trattativa non concretizzatasi anche per la volontà della Roma di tenere almeno un'altra stagione il centrocampista offensivo

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la prossima stagione la Juventus potrebbe investire anche su qualche giocatore parametro zero: Eriksen del Tottenham ad esempio è considerato uno dei centrocampisti ideali, ma non sono da escludere investimenti 'minori' sempre su giocatori a scadenza, ad esempio si parla molto di Meunier del Paris Saint Germain.

I tifosi della Vecchia Signora però sognano anche i grandi nomi del mercato europeo. Paul Pogba sarebbe uno di questi, anche se è probabile che il prossimo anno possa arrivare un'importante investimento nel settore avanzato: il sogno resta la punta francese del Paris Saint Germain Mbappé, anche se la sua valutazione è già vicina ai 200 milioni di euro. Somma molto importante, anche per la Juventus.