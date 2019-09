La Juventus, dopo il successo di Brescia, è pronta a preparare il match di sabato contro la Spal, previsto alle ore 15:00 prima della seconda giornata di Champions League contro il Bayer Leverkusen. La vittoria contro la squadra di Balotelli ha permesso ai bianconeri di raggiungere 13 punti ed attualmente sono primi in classifica in attesa del big match della quarta giornata di campionato fra Inter e Lazio.

Nonostante il Calciomercato si sia chiuso più di 20 giorni fa, a tenere banco in questi giorni sono le possibili trattative che potrebbero svilupparsi per gennaio. Una delle protagoniste resta sempre la Juventus che nella prossima sessione di mercato cercherà di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Inoltre bisogna risolvere anche la problematica dei terzini, in quanto attualmente Alex Sandro non ha una vera e propria riserva.

Secondo Tuttosport, i bianconeri starebbero lavorando ad uno scambio con il Paris Saint Germain che coinvolgerebbe Emre Can, che si trasferirebbe a Parigi, e Meunier, che finirebbe a Torino.

Juventus, possibile scambio Emre Can - Meunier con il Paris Saint Germain

Secondo il giornale sportivo torinese, i bianconeri starebbero lavorando ad uno scambio con il Paris Saint Germain: il centrocampista Emre Can, escluso dalla lista Champions League da Maurizio Sarri, potrebbe decidere di lasciare Torino ed apprezzerebbe un trasferimento al Paris Saint Germain dal quale potrebbe invece arrivare il terzino destro belga Meunier.

Come è noto però quest'ultimo è in scadenza di contratto nel 2020 con la società francese e l'eventuale scambio che potrebbe delinearsi di certo non converrebbe a livello economico alla Juventus. Proprio per questo è più probabile che possa svilupparsi la trattativa se oltre allo scambio i bianconeri ricevessero un'ulteriore offerta cash. A meno che il belga decida di rinnovare il contratto con il Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

Non solo Emre Can, la dirigenza bianconera spera di piazzare, almeno a gennaio, Mario Mandzukic, vicino a trasferirsi in Qatar in questo mese di settembre. Anche Rugani, qualora il recupero di Chiellini proseguisse in maniera ottimale, potrebbe decidere di lasciare Torino, mentre per gli oramai recuperati Perin e Pjaca la cessione nel calciomercato invernale sembrerebbe certa.

Per il portiere ex Genoa la Juventus spera nello Sporting Lisbona, che potrebbe fare una nuova offerta a gennaio dopo quella dell'estate mentre per Pjaca è probabile l'addio in prestito. In lizza per il centrocampista offensivo croato ci sono sia Genoa che Sampdoria, ma molto dipenderà da come recupererà dopo i gravi infortuni subiti negli ultimi anni.