Emre Can resta un elemento centrale del mercato della Juventus. Dopo l’esclusione dalla lista Champions e i soli 30 minuti giocati contro il Napoli è ormai chiaro che Sarri ne può fare a meno. Le gerarchie a centrocampo lo vedono in fondo alla graduatoria, superato da Khedira, Matuidi, Ramsey e anche da Rabiot.

Così il tedesco potrebbe cercare fortuna altrove già a gennaio con molte squadre che osservano con attenzione la situazione.

Per i bianconeri sarebbe un bel colpo anche per il bilancio, la plusvalenza è infatti dietro l’angolo visto che il regazzo è arrivato a parametro zero due estati fa.

Mercato Juventus: si infiamma la corsa ad Emre Can

La Juventus è così pronta ad ascoltare le richieste che arriveranno per il suo centrocampista centrale. Il Paris Saint Germain ha provato ad acquistarlo già durante l’estate ma i tempi erano troppo stretti ed Emre Can voleva giocarsi le sue carte con i bianconeri.

Purtroppo per lui pochi giorni dopo è arrivata la doccia fredda dell’esclusione dalla lista Champions League con annessa polemica. Il mediano teutonico in una intervista non ha nascosto la sua delusione aprendo così le porte alla cessione.

Come detto i parigini non hanno abbandonato la pista anche perché gli unici mediani di ruolo a disposizione di Tuchel sono Verratti e Paredes. Così spesso l’allenatore è costretto a schierare Marquinhos nel cuore della mediana, forse questa sarebbe la soluzione migliore per Emre Can che avrebbe molto più spazio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Doppio interessamento dalla Spagna per Emre Can

Le qualità dell’ex Liverpool sono note a tutti e così la concorrenza per il PSG aumenta di giorno in giorno. Sulla scrivania della Juventus potrebbero presto arrivare le proposte di Atletico Madrid e Betis Siviglia. I colchoneros nel reparto centrale hanno tantissimi giocatori di qualità ma forse Simeone ha bisogno di qualche muscolo in più. Così dalla Spagna raccontano di un possibile interessamento per Emre Can che però si troverebbe ad affrontare una situazione di concorrenza agguerritissima proprio come in bianconero.

Il Betis Siviglia è invece l’ultima iscritta alla corsa. La cessione di Lo Celso ha portato una pioggia di milioni ma ha lasciato un vuoto che al momento non è stato colmato. A confermarlo c’è una classifica che vede gli andalusi quattordicesimi in Liga con soli 5 punti in 5 gare. Serve un giocatore di livello internazionale ma la stampa iberica esprime qualche perplessità sul denaro da mettere in campo.

La Juve valuta Emre Can tra i 35 e 40 milioni, una cifra da top club, potrà il Betis metterli sul piatto quando inizierà la trattativa vera e propria?

Difficile rispondere adesso, così come è difficile capire quale sarà il prossimo club di Emre Can. Quello che è certo è che il mercato della Juventus a gennaio sarà ricco di notizie sul tedesco.