Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Emre Can. Il centrocampista tedesco di origini turche è stato escluso dalla lista della Champions League e non è sicuramente contento di questo. L'ex giocatore del Liverpool era un intoccabile di Massimiliano Allegri, mentre ora, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha perso il suo posto da titolare fisso.

Per questo potrebbe decidere di lasciare la Juventus già nella prossima sessione di calciomercato invernale. In estate, Fabio Paratici ha provato ad inserirlo in uno scambio con il Barcellona per arrivare ad Ivan Rakitic, giocatore molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. La trattativa, però, alla fine è naufragata ed Emre Can è rimasto a Torino. Sul centrocampista tedesco, comunque, è molto forte l'interesse del Paris Saint Germain.

Il tecnico del club transalpino, Thomas Tuchel, è un grande estimatore del giocatore ex Liverpool e vorrebbe puntare su di lui per la seconda parte della stagione. A gennaio, dunque, potrebbe arrivare uno scambio tra il club bianconero e quello transalpino. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Emre Can-Meunier a gennaio

Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", la dirigenza del Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino Emre Can per la prossima sessione di calciomercato invernale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il club transalpino potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Meunier, terzino belga che da tempo sarebbe nella lista di Fabio Paratici. L'operazione potrebbe andare in porto a gennaio, dal momento che la dirigenza della Juventus ha ottimi rapporti con quella del Paris Saint Germain. Il club francese sarebbe inoltre intenzionato a cedere Meunier, per il fatto che il terzino belga andrà in scadenza di contratto nella prossima stagione.

Intanto, arrivano importanti notizie anche per quanto riguarda Jadon Sancho, fortissimo giocatore del Borussia Dortmund e della nazionale inglese. L'attaccante diciannovenne è finito da tempo nel mirino di alcuni top club del calcio europeo, come Barcellona, Real Madrid e soprattutto Juventus. Sancho è un attaccante molto completo; è in grado di giocare sia come prima che come seconda punta ed è dotato di una tecnica eccezionale.

Si tratta del classico giocatore capace di spaccare le partite da solo. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo "Don Balon", la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto ben centocinquanta milioni di euro per garantirsi le prestazioni del giocatore.