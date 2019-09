Andrea Barzagli torna alla Juventus. Dopo l'addio al calcio giocato nel mese di maggio, l'ex difensore è rientrato nel club bianconero ma in una veste del tutto nuova. Infatti farà parte dello staff tecnico dell'allenatore Maurizio Sarri.

E così, a pochi mesi dalla sua ultima partita, Barzagli si accinge a ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui nella società torinese. Da domani, 26 settembre, sarà presente all'allenamento della squadra, ma stavolta senza correre in campo. Subito dopo l'annuncio ufficiale, sui social network i tifosi hanno esultato e festeggiato per il ritorno a casa dell'ex numero 15.

Barzagli alla Juve

Era il 19 maggio quando la Juventus ha alzato al cielo la coppa dell'ottavo scudetto consecutivo. In quell'occasione, all'Allianz Stadium tifosi, calciatori, dirigenti e staff erano pronti per festeggiare l'ennesima vittoria. Peccato, però, che tra i sorrisi vi erano anche le lacrime di Andrea Barzagli.

Il difensore juventino aveva deciso di appendere definitivamente le scarpette al chiodo: un addio sofferto al mondo del calcio e soprattutto alla squadra torinese con la quale aveva ottenuto tanti successi e siglato momenti importanti per la sua carriera.

Un amore che certamente non sarebbe finito quel giorno.

A distanza di poco più di quattro mesi, la Juventus ha comunicato l'ingresso di un nuovo membro nello staff, e si tratta proprio di Andrea Barzagli. Il 38enne toscano però non tornerà a far parte della rosa della compagine piemontese per un ultimo anno, infatti la decisione presa a maggio è definitiva.

L'ex calciatore, invece, diventerà uno dei collaboratori del mister Maurizio Sarri.

Dunque, insieme all'allenatore, l'ex difensore avrà il compito di preparare al meglio i giocatori per portare ancora avanti la scia di successi che ha caratterizzato la carriera dell'ex difensore.

È stata proprio la Juventus a divulgare l'annuncio del ritorno del suo ex tesserato tramite un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale. Nel testo si legge, in riferimento a quanto accaduto in quel 19 maggio, che in quel giorno si era consumato semplicemente un addio al calcio giocato e "un semplice arrivederci fra noi".

E così, a distanza di qualche mese da quell'emozionante giornata, Barzagli si prepara a varcare nuovamente le porte della Continassa ma con una divisa differente, ovvero quella da collaboratore tecnico della prima squadra. Nel comunicato della società di Agnelli è stato anche evidenziato che già da domani il nuovo membro dello staff di Sarri sarà presente alla seduta di allenamento.

La gioia dei tifosi

Il comunicato della Juventus si è concluso con un: "Bentornato a casa Andrea e buon lavoro".

Un augurio importante per la nuova sfida che si accinge ad affrontare l'ex centrale bianconero. Questi, però, non sembra affatto intimorito da quest'inedita esperienza, anzi, in un video diffuso dal club piemontese si è mostrato sorridente e felice.

Come lui, anche i tifosi sui social network hanno manifestato un certo entusiasmo per il rientro tra le fila del club del loro beniamino. Sono arrivati tanti messaggi d'affetto, tra i quali anche quello di Paulo Dybala che su Twitter ha esternato la sua gioia.