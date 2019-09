Questa settimana per le grandi squadre europee tornerà finalmente la Champions League. Tra le squadre che scenderanno in campo nella massima competizione europea ovviamente ci sarà anche la Juventus. I bianconeri se la vedranno contro l'Atletico Madrid e questa partita evoca ricordi dolcissimi al popolo juventino. Infatti solo pochi mesi fa la Juve rifilava un netto 3-0 agli spagnoli grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo.

CR7 è il trascinatore bianconero e lavora ogni giorno di più per migliorarsi e dare sempre il massimo. Di Cristiano Ronaldo e della sua esperienza alla Juve ne ha parlato anche la giornalista Claudia Garcia ai microfoni di "Cose di calcio" su Radio Bianconera. La cronista ha spiegato che secondo lei l'avventura a Torino di CR7 è destinata a durare ancora molto: "Io credo che Ronaldo possa anche rinnovare e restare in bianconero fino a 38 anni".

Claudia Garcia parla di CR7

Questa è la seconda stagione alla Juventus per Cristiano Ronaldo. CR7 in bianconero punta sempre a fare meglio e lavora per raggiungere altri grandi traguardi. Il portoghese cura ogni minimo dettaglio e non lascia mai nulla al caso. Infatti, come ha spiegato Claudia Garcia, CR7 è sempre al top della forma: "Raramente ha momenti di scarsa forma fisica, lavora tantissimo", ha detto la giornalista a Radio Bianconera che poi ha aggiunto che il fenomeno di Madeira fissa obiettivi ben precisi e anche quest'anno ha un desideri ben preciso da realizzare: "Si mette sempre nuovi obiettivi, quest’anno vuole vincere la Champions League e l’Europeo".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Dunque questo sarà una stagione con grandi ambizioni per CR7 che sia in bianconero che con la maglia del Portogallo vuole raggiungere grandissimi traguardi, come ha rivelato la giornalista portoghese: "Lui è molto motivato a fare una grande stagione con la Juventus e con il Portogallo", ha dichiarato Claudia Garcia che poi ha spiegato che lei pensava che Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto per tre stagioni a Torino e invece fa anche rimarrà anche di più.

Dunque stando alle parole della cronista portoghese la storia tra CR7 e la Juve sembra destinata a durare ancora per un po': "Io credo che Ronaldo possa anche rinnovare e restare in bianconero fino a 38 anni".

Pjanic in dubbio per la Champions

Oggi, la Juventus si allenerà nel pomeriggio per preparare la sfida contro l'Atletico Madrid. La seduta di oggi sarà molto importante per valutare le condizioni di alcuni giocatori.

Le situazioni da monitorare con più attenzione sono quelle di Douglas Costa, Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain. Il numero 5 juventino e il brasiliano sono usciti nel primo tempo della gara contro la fiorentina. Entrambi stamattina sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali e solo nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulle loro condizioni. Douglas Costa va verso il forfait e c'è pessimismo affinché possa essere a disposizione per le prossime partite.

Mentre Miralem Pjanic resta in dubbio per la gara di mercoledì. La situazione di Higuain invece è ben diversa visto che ha solo rimediato una botta e le sue condizioni non preoccupano. Dunque la presenza del Pipita per la sfida contro l'Atletico non sarebbe in dubbio.