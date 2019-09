Quello di oggi è stato un pomeriggio molto complicato per la Juventus che in quel di Firenze ha pareggiato per 0-0 contro la squadra di Montella. I bianconeri hanno dovuto fare anche diversi cambi forzati a causa di alcuni problemi fisici e Douglas Costa e Miralem Pjanic hanno chiesto il cambio già nel primo tempo, mentre Danilo è uscito nella seconda frazione di gioco a causa dei crampi. Questi cambi forzati non hanno aiutato Maurizio Sarri ad incidere dalla panchina come avrebbe voluto.

La cosa positiva, però, è che la difesa ha retto bene e non ha subito gol. Al termine della partita il capitano della Juve, Leonardo Bonucci, con un post su Instagram, ha sottolineato che avrebbe preferito portare a casa una vittoria ma comunque la squadra ha dimostrato di avere carattere.

Bonucci pensa già alla Champions

la Juventus, oggi, non è riuscita a portare a casa i tre punti e si è dovuta accontentare di un pareggio.

I bianconeri non sono apparsi troppo brillanti e anche dal punto di vista del gioco sono stati fatti dei passi indietro. Certo la prima partita dopo la sosta è sempre complicata e ci si poteva aspettare alcune difficoltà, forse anche per questo motivo Leonardo Bonucci ha comunque visto una buona dimostrazione di carattere da parte della sua squadra. Il numero 19 juventino ha già voltato pagina e su Instagram si è proiettato alla partita contro l'Atletico Madrid: "Recuperiamo energia perché mercoledì comincia la strada verso uno degli obiettivi".

Douglas Costa ko

Oggi, durante la partita contro la Fiorentina, Maurizio Sarri è stato costretto a fare alcune sostituzioni forzate. Infatti, dopo pochi minuti Douglas Costa ha chiesto il cambio a causa di un problema muscolare. Al termine della partita il tecnico toscano ha spiegato che l'infortunio di Douglas Costa è più serio rispetto a quello di Miralem Pjanic. Per sapere un po' meglio quali saranno le condizioni del numero 5 juventino bisognerà aspettare la giornata di domani.

Pjanic sarà valutato nella mattinata di domenica, come ha spiegato lo stesso tecnico juventino che a proposito del bosniaco ha detto: "Vediamo domattina". Mentre per quanto riguarda Danilo non dovrebbero esserci problemi visto che per lui si sarebbe trattato solo di crampi. Dunque è possibile che il numero 13 juventino possa essere a disposizione per la Champions.

Bernardeschi: 'Risultato che fa rabbia'

La Juventus è rientrata da Firenze con un solo punto in tasca.

I bianconeri purtroppo non sono riusciti ad imporsi sulla Fiorentina, ma adesso non ci sarà tanto tempo per rimuginare su questo pareggio e la squadra di Sarri dovrà già pensare alla partita contro l'Atlwtico Madrid. Di certo, però, in casa Juventus non si accolgono mai con gioia certi risultati, infatti, Federico Bernardeschi con un post su Instagram, ha sottolineto che lo 0-0 del Francho fa rabbia a lui e ai suoi compagni: "Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia" ha scritto il numero 33 juventino che poi ha già rivolto le sue attenzioni alla gara di mercoledì contro l'Atletico Madrid.

"Ora testa e cuore a mercoledì".