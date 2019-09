È uno dei giocatori riferimento a livello mondiale, ma allo stesso tempo è un vero e proprio brand, uno dei più conosciuti: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, un'icona ed esempio per molti sportivi e non. Il giocatore è stato intervistato da ITV, e ha parlato di molti argomenti, dalle ambizioni sportive al rapporto con la famiglia, alla 'sfida' con Messi. Il primo argomento affrontato è stato Instagram, con Cristiano Ronaldo è il terzo al mondo in classifica come influencer: un riconoscimento a cui il portoghese però non è interessato, in quanto vuole è essere il primo nel lavoro e quindi da giocatore, non sui social.

Riguardo al fatto di essere considerato una vera e propria icona mondiale, lo stesso ha ribadito che è sicuramente bello essere sempre nella prima pagina dei giornali, ma la privacy è altrettanto importante e spesso gli manca, ma ne è consapevole ed ha 'accettato' questa sua notorietà. Non è mancato poi il riferimento alla sua famiglia, ribadendo che nella vita si fida al massimo di quattro persone e quello gli basta per condurre una vita serena.

Il giornalista poi lo ha stuzzicato sul fatto di essere il migliore al mondo, ed il portoghese ha ringraziato ribadendo che le parole del giornalista lo fanno sentire fiero di lui ed è ulteriore conferma che ha talento e che fa bene le cose nel suo lavoro.

La forza di Cristiano Ronaldo

La vera forza di Cristiano Ronaldo, secondo lui, è proprio nella testa: 'posso giocare con i bambini ma subito dopo so che devo andare a fare 30-40 minuti in palestra per tenermi in forma'.

Questo è il motivo per cui il portoghese, nonostante abbia 34 anni, se ne sente 28. Arriva poi la provocazione sul suo valore economico, si parla di mezzo miliardo di dollari, ed il portoghese, ridendo, ha dichiarato che forse è troppo ma di certo ha molto in banca, quello è sicuro. In merito alla sua collezione di macchine, Cristiano Ronaldo ha sottolineato di avere 17 auto, la sua preferita è la Rolls Royce ma ha anche due Bugatti, due Ferrari, due McLaren ed un'altra Rolls Royce.

'Messi è fantastico ma io sono il migliore di sempre'

Restando in tema famiglia, ha dichiarato che gli piacerebbe che suo figlio 'Cristiano Ronaldo Junior' potesse 'soffrire' un po' come ha fatto il portoghese, in quanto non ha mai avuto niente e quello che attualmente ha se l'è costruito con il lavoro. In riferimento invece a Georgina, ha ribadito di essere innamorato di lei e che probabilmente la sposerà in futuro, anche perché è anche una volontà di sua mamma, per il quale Cristiano Ronaldo nutre una profonda stima, è grazie a lei che ha raggiunto importanti risultati professionali.

Non è mancato poi il riferimento a Messi, e lo ha definito 'fantastico ma io sono il migliore di sempre..'