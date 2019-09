La Juventus negli ultimi anni sta acquisendo sempre più blasone a livello mondiale, non solo per i risultati sportivi raggiunti ma anche per aver acquistato uno dei più forti (se non il più forte) giocatori al mondo: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, che oltre ad aver incrementato il livello tecnico della rosa ha evidentemente portato benefici commerciali alla società bianconera. Ora siamo all'inizio della sua seconda stagione in bianconero e sono arrivate diverse indiscrezioni in merito al futuro del portoghese: alcuni media hanno sostenuto che questa stagione alla Juventus potrebbe essere l'ultima del portoghese, altri invece sono convinti che giocherà anche la prossima stagione a Torino.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Football Leaks e rese pubbliche dal noto giornale tedesco Der Spiege, il futuro del portoghese alla Juventus potrebbe essere di più stagioni: si parla infatti di un'intesa milionaria di Cristiano Ronaldo con la Nike che lo blinderebbe in un top club almeno fino al 2026.

Juventus, Nike blinda Cristiano Ronaldo ai bianconeri

Secondo Football Leaks l'intesa milionaria fra Cristiano Ronaldo e Nike (si parla di 160 milioni di euro in dieci anni, circa 16,2 milioni a stagione, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 4 milioni di euro in caso di vittoria di un trofeo individuale come il Pallone d'Oro) vincolerebbe il portoghese ad un top club almeno fino al 2026.

L'intesa infatti sarebbe stata firmata in gran segreto fra le parti nel 2016 e questo potrebbe significare che il portoghese giocherà sicuramente fino a 41 anni in un grande top club europeo, che sia Juventus od un altro. Di certo è possibile che il portoghese possa restare ancora diversi anni in bianconero, anche per cercare di arrivare all'obiettivo a cui la Juventus ambisce oramai da 23 anni, ovvero la Champions League.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

Di certo l'arrivo di Cristiano Ronaldo porta necessariamente la Juventus a fare quell'ulteriore step soprattutto in Champions League e già da quest'anno i bianconeri si candidano come una delle società favorite alla vittoria della massima competizione europea. Gli arrivi di De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Buffon e Danilo sono sicuramente di qualità, con i bianconeri che hanno praticamente due squadre dello stesso livello.

Di certo questa abbondanza porta evidentemente qualche scontento: su tutti Mandzukic ed Emre Can, esclusi dalla lista Champions League. Entrambi potrebbero lasciare la Juventus a gennaio (il tedesco interessa al Paris Saint Germain, il croato al Manchester United), ma non sono i soli: possibile anche la cessione di Rugani, vicino ad agosto al trasferimento allo Zenit San Pietroburgo, trattativa non concretizzatasi per l'infortunio recente di Giorgio Chiellini.