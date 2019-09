La Juventus è pronta ad affrontare la terza giornata di Serie A, in un match difficile al Franchi di Firenze contro la squadra allenata da Vincenzo Montella. Maurizio Sarri dovrebbe confermare la stessa formazione che ha giocato nella seconda giornata di campionato contro il Napoli, con il tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Higuain. Proprio l'argentino attualmente sembra il preferito di Maurizio Sarri, per l'impegno dimostrato in questi mesi di Juventus ma anche per le sue caratteristiche tecniche, essendo considerato la punta ideale a fianco di Cristiano Ronaldo.

L'argentino è stato di recente intervistato da Sky Sport ed ha parlato del suo ritorno alla Juventus, degli obiettivi professionali e della volontà di dimostrare di essere ancora decisivo come lo è stato appena arrivato alla Juventus. In merito invece alla scelta del 21 come numero di maglia, ha dichiarato che lo ha fatto perché è il giorno di nascita di sua figlia, sottolineando come per adesso sia stata un'ottima scelta se consideriamo l'impatto di Higuain nella nuova Juventus di Maurizio Sarri.

'Volevo restare alla Juventus'

Nell'intervista a Sky Sport, la frase che ha spiccato è sicuramente quella perentoria in cui Higuain ha voluto ribadire la sua volontà: "Volevo restare alla Juventus". Una volontà dimostrata in allenamento e nelle due partite in cui la Juventus ha raccolto 6 punti. Il gol contro il Napoli è da autentico fuoriclasse, segno evidente della forma ottimale in cui l'argentino attualmente si trova.

Lo stesso numero 21 bianconero ha affermato di essere felice a Torino, felice di essere alla Juventus, merito anche di una tifoseria che lo ha sempre amato, soprattutto per quel gol all'ultimo minuto di due stagioni fa all'Inter, quando la sua realizzazione sancì la vittoria bianconera al Meazza. In merito alla nuova stagione alla Juventus, il giocatore ha ribadito che quest'anno si riparte da zero, soprattutto dopo la brutta esperienza della scorsa stagione, in cui è sì arrivato in doppia cifra come numero di reti segnate, ma a livello di prestazioni non è stata di certo la miglior stagione, nonostante il trionfo in Europa League con il Chelsea.

Higuain sulla Fiorentina e sulla Champions League

Sulla sfida alla Fiorentina, il Pipita ha ribadito che sarà una partita difficile ma ha un ricordo piacevole della società toscana in quanto ha realizzato il suo primo gol con la maglia bianconera proprio contro la Viola. Ha poi sottolineato come è davvero bello poter giocare con un campione come Cristiano Ronaldo, suo ex compagno al Real Madrid e allo stesso tempo ha ribadito che la Juventus non deve temere nessuno: secondo Higuain infatti tutto dipenderà dai bianconeri e da come affronteranno la stagione.

In merito invece alla Champions League, l'argentino non vede l'ora di iniziarla e di dimostrare tutte le sue qualità .