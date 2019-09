Inter e Udinese si affronteranno nel terzo anticipo del sabato di Serie A. Oggi, sabato 14 settembre, alle 20:45, i ragazzi di Antonio Conte cercheranno di conquistare i tre punti contro la squadra guidata da Tudor. Salvo novità dell'ultimo minuto, l'ex allenatore di Juventus e Chelsea, si affiderà a Diego Godin probabilmente dal 1'. L'uruguaiano dovrebbe essere affiancato da De Vrij e Skriniar, che proteggeranno la porta difesa da Handanovic.

A centrocampo spazio a Barella, Brozovic, Asamoah, Candreva e Sensi. In attacco giocherà Lukaku, supportato da uno tra Sanchez, Politano e Lautaro. Per ciò ch concerne la formazione bianconera, Tudor si affiderà al 3-5-2, con Musso che difenderà la porta dell'Udinese. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Becao, De Maio e Samir. A centrocampo con ogni probabilità agiranno Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Jajalo e Sema. Lasagna-De Paul la coppia d'attacco che cercherà di scardinare la porta difesa da Handanovic.

Inter-Udinese: pronostico e dove vederla in tv

Stando alle quote dei principali bookmakers, il pronostico dall'anticipo delle 20:45 è molto scontato. In media, il segno 1 (vittoria Inter) è quotato a 1,33, mentre il pareggio (segno X) è dato a 5,25. L'eventuale vittoria della squadra allenata da Tudor pagherebbe circa 9,25 volte l'importo scommesso. Consigliato giocare anche l'Over 2.5 che si è ripetuto due volte nelle prime due giornate di Serie A con i nerazzurri in campo.

La partita tra l'Inter e l'Udinese potrà essere seguita dalle 20:25 sulla piattaforma Dazn. Sarà possibile guardare la partita di Serie A sia in televisione (attraverso le smart tv di ultima generazione o dotate adattatore) che in streaming online sul sito Dazn.com. I profili social delle due formazioni forniranno comunque numerosi aggiornamenti in tempo reale.