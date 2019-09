Il calciomercato non finisce mai. Se è vero che ufficialmente i club da ieri sera non possono chiudere più nessun acquisto, è allo stesso tempo vero che è proprio in questi mesi che si pongono le basi per i colpi migliori. E uno dei maestri in questo senso è sicuramente l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che sia alla Juventus che nei primi mesi di Inter ha dimostrato di essere molto bravo a muoversi in anticipo sulla concorrenza.

Esempi lampanti sono gli ingaggi proprio di Antonio Conte, avvistato a fine gennaio sotto la sede del club nerazzurro, e Diego Godin, preso a parametro zero e con cui l'accordo è stato trovato tra febbraio e marzo. Il dirigente nerazzurro, quindi, avrebbe cominciato a lavorare in prospettiva futura, con giocatori in prospettiva come Federico Chiesa, ma anche guardando al mercato dei parametro zero, visti i tanti profili interessanti in scadenza.

Gli obiettivi di Marotta

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, starebbe valutando i profili migliori per rinforzare la squadra a disposizione di Conte nelle prossime sessioni di calciomercato. Uno degli obiettivi sarebbe Federico Chiesa, nel mirino anche della Juventus. I nerazzurri, però, potrebbero fare leva sugli ottimi rapporti che ci sono da quest'anno con la Fiorentina, come dimostra lo scambio di prestiti tra Dalbert Henrique e Cristiano Biraghi.

I viola, inoltre, hanno mostrato forte interesse anche per Matteo Politano, arrivando ad offrire trenta milioni di euro. Proposta rifiutata visti i tempi ristretti nel trovare poi un sostituto dell'ex Sassuolo all'interno della rosa nerazzurra. Ma proprio il nome di Politano potrebbe anche tornare in auge il prossimo anno qualora si decidesse di affondare il colpo sull'esterno della Nazionale italiana classe 1997.

La Fiorentina lo valuta settanta milioni di euro e inserire Politano nell'affare abbasserebbe l'esborso economico e farebbe realizzare anche una plusvalenza importante ai nerazzurri.

Colpo a parametro zero

Marotta che, oltre a Chiesa, sta pensando anche ad un grande colpo a parametro zero, come fatto con Godin all'Inter e con Emre Can alla Juventus l'anno prima. L'idea dell'amministratore delegato ora risponde al nome di Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham.

Real Madrid e Paris Saint Germain ci hanno provato in questa sessione ma gli Spurs hanno fatto muro. Non sarà semplice portare il centrocampista danese all'ombra del Duomo, vista la forte concorrenza e gli alti costi dell'operazione. Marotta, comunque, ci proverà per regalare a Conte quell'elemento in mezzo al campo in grado di far fare il definitivo salto di qualità al centrocampo nerazzurro.