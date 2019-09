Ormai è ufficiale e non ci sono dubbi o ripensamenti che tengano: Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo nove mesi di tormenti, indiscrezioni e tensioni, il centravanti argentino ha finalmente accettato l'idea che ormai il suo tempo nella Milano nerazzurra fosse finito, dando il via ad un'esperienza del tutto nuova nella Ligue 1 francese con la maglia dei campioni in carica.

Tuttavia, tenendo conto di quanto riportato di recente da SportMediaset, sembra proprio che dietro questa repentina inversione di rotta da parte del calciatore 26enne ci sia la "regia" di Wanda Nara.

Infatti sarebbe stata proprio lei, la moglie-manager di "Maurito", ad attuare una vera e propria opera di convincimento nella notte fra l'1 e il 2 settembre, poiché pare che l'ex capitano interista in un primo momento non avesse alcuna intenzione di accettare l'offerta del Psg, dicendosi ancora una volta convinto di restare in maglia nerazzurra da "separato in casa".

Nonostante ciò, la procuratrice avrebbe continuato a portare avanti la trattativa, strappando un accordo a dir poco vantaggioso con il club transalpino sotto il profilo economico, per poi confrontarsi a lungo con il coniuge allo scopo di fargli capire una volta per tutte che quello era il momento giusto per far ripartire la sua carriera lontano da Milano e dalla Serie A.

Sembra, infatti, che Mauro Icardi fosse sul punto di dire l'ennesimo "No", rispedendo al mittente l'interesse della società di Al-Khelaifi e proseguendo nella sua personale battaglia con l'Inter.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Ma la lunga notte - e Wanda Nara - hanno portato consiglio, e così lunedì 2 settembre è cominciata la lunga giornata che si è poi conclusa con l'annuncio ufficiale del Psg dell'acquisizione in prestito con diritto di riscatto del centravanti argentino.

Icardi sarebbe andato a Parigi ancora in preda ai dubbi

Il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain ha iniziato a prendere forma durante la serata di domenica 1 settembre.

Non è un caso, infatti, che intorno alle 00:40, Wanda Nara abbia lasciato in tutta fretta e in anticipo il programma Tiki Taka (di cui è ospite fissa) per imprecisati "motivi di lavoro". In realtà pare che fosse stata informata dell'accelerata del club transalpino verso l'attaccante di Rosario, e per questo motivo avrebbe dovuto seguire l'intera operazione personalmente.

A questo punto, forte dell'intesa raggiunta tra Inter e Psg e dell'accordo economico già strappato ai dirigenti della squadra francese, la 32enne argentina avrebbe raggiunto il marito a casa, e qui ci sarebbe stato un lungo confronto.

Icardi avrebbe detto alla consorte di nutrire molti dubbi circa la bontà di un approdo in Ligue 1, ribadendo per l'ennesima volta che avrebbe preferito restare all'Inter, non tenendo nemmeno conto degli striscioni minacciosi esposti da alcuni tifosi nerazzurri nei pressi della sua abitazione.

La coppia ne avrebbe parlato fino alle 4 di notte e, prima di andare a letto, Wanda Nara avrebbe strappato la promessa al coniuge che il giorno dopo sarebbero comunque andati a Parigi per parlare da vicino con i dirigenti dei campioni di Francia.

Dunque, quando è salito sull'aereo privato che lo avrebbe portato nella capitale transalpina, Mauro Icardi sarebbe stato ancora indeciso e per nulla convinto di cominciare una nuova esperienza professionale con la squadra allenata da Tuchel. Quando è arrivato nella sede del club, pare sia iniziata una lunga opera di convincimento: Leonardo gli avrebbe parlato del lauto ingaggio che avrebbe percepito (8 milioni di euro più 2 bonus), confermando la ferrea volontà del Psg di volerlo con sé. A questo punto sarebbe entrata in scena la "regista" Wanda Nara, la quale avrebbe manifestato al calciatore la sua piena approvazione all'intera operazione, facendo sì che il marito si convincesse una volta per tutte a salutare l'Inter.

Fatto ciò, quanto accaduto successivamente è già storia: Mauro Icardi ha firmato il contratto con il Paris Saint-Germain, ha scelto la maglia con il numero 18 (una sorta di riedizione del leggendario 1+8 di Zamorano a ricordare il numero 9), ha scattato le prime foto con la nuova casacca e infine è arrivato il messaggio social di rito: "Fiero di essere parigino". A questo punto, solo il campo, i risultati e i goal del centravanti argentino potranno dire se Wanda Nara ha messo a segno o meno un affare vincente.