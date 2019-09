Ieri sera si è chiuso il mercato e la Juventus nell'ultimo giorno di trattative ha preferito non fare nessuna operazione. Infatti, i bianconeri avevano già messo a segno i propri colpi da tempo, regalando a Maurizio Sarri una rosa ancor più forte.

Adesso il mercato andrà un po' in pausa, ma di certo Fabio Paratici valuterà già le strategie del futuro. Il ds bianconero è sempre molto bravo a cogliere le occasioni a parametro zero e in questo senso potrebbe aver messo nel mirino Christian Eriksen. Il giocatore sarà in scadenza di contratto con il Tottenham nel giugno 2020 e dunque sarà al centro di molte trattative perché è un centrocampista di grande qualità e potrebbe far comodo a molte squadre.

Tante pretendenti per Eriksen

Spesso le società si muovono sul mercato degli svincolati e la Juventus soprattutto negli ultimi anni ha messo a segno grandi colpi a parametro zero. Anche questa estate i bianconeri si sono assicurati ben due giocatori in scadenza con i rispettivi club precedenti, ovvero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Ma Fabio Paratici pensa già alla prossima estate che presenterà altre importanti occasioni.

Una di queste opportunità potrebbe essere appunto Christian Eriksen. Il centrocampista non sembra intenzionato a rinnovare con il Tottenham e nell'estate 2020 potrebbe liberarsi a costo zero. La Juve, se vorrà assicurarsi Eriksen, dovrà battere la concorrenza di società come il Real Madrid e il Barcellona. I due club spagnoli sarebbero opzioni gradite al giocatore, ma la Juve sarebbe già pronta a farsi avanti per battere ancora una volta le avversarie nel mercato degli svincolati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Pirlo promuove Higuain

In questa sessione estiva di mercato si è parlato molto degli attaccanti della Juventus. Il club bianconero ad oggi si presenta con un reparto offensivo molto competitivo e, nonostante le tante voci, i vari Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono rimasti a Torino.

Il Pipita, nelle prime partite di campionato, è sempre stato schierato da titolare da Maurizio Sarri e ha ripagato in pieno la sua fiducia, visto che contro il Napoli ha realizzato un gol davvero straordinario.

Di Gonzalo Higuain ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che si aspettava un avvio così positivo del bomber argentino: "Perché è ancora uno dei migliori attaccanti centrali in circolazione".

Andrea Pirlo promuove la permanenza di Gonzalo Higuain alla Juve e il fatto che Maurizio Sarri conosca così bene il Pipita è sicuramente un fattore positivo: "Sarri conosce bene lui e il suo modo di giocare", ha dichiarato l'ex centrocampista, che poi ha concluso il suo intervento su Higuain spiegando che il Pipita potrà essere molto utile per i bianconeri: "Per la Juventus avere un centravanti così è molto comodo".