La Juventus, in questi giorni, non sarà alla Continassa visto che Maurizio Sarri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti mercoledì pomeriggio e il gruppo sarà piuttosto ristretto vista l'assenza dei nazionali. In questi giorni, però, l'attenzione del mondo Juve sarà tutta per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero sarà operato nella giornata di domani.

Stando a quanto riporta Tuttosport, Giorgio Chiellini sarà operata a Innsbruck dal Professor Christian Fink. Dopo l'operazione probabilmente si saprà con maggiore precisione quando il difensore toscano potrà tornare. Al momento è ipotizzabile che Chiellini rientri tra febbraio e marzo.

Chiellini si opererà in Austria

Nella giornata di martedì, Giorgio Chiellini sarà sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la lesione del crociato anteriore.

Il Capitano bianconero ha deciso di farsi operare dal professor Fink, un luminare nel campo, visto che ha già operato campioni del calibro di Sanè del Manchester City, Hernandez del Bayern Monaco e lo sciatore Hinnerhofer. Oltre a Chiellini, il professor Fink opererà anche un altro giocatore italiano, ovvero Pavoletti del Cagliari. Nei prossimi giorni, il capitano della Juve inizierà la riabilitazione che gli permetterà di riprendersi definitivamente.

Esami anche per De Sciglio

Sabato sera, nella sfida contro il Napoli Mattia De Sciglio ha accusato un problema alla coscia. Nella giornata di oggi, il numero 2 juventino dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti, per lui si sospetterebbe una lesione al flessore. Nelle prossime ore comunque se ne saprà qualcosa in più.

Barzagli sarebbe pronto ad entrare nello staff di Sarri

Dopo la sosta per le nazionali Maurizio Sarri dovrebbe tornare in panchina.

Infatti, il tecnico per la partita contro la Fiorentina dovrebbe essere guarito dalla polmonite che lo ha fermato nelle ultime settimane. Oltre al rientro di Sarri, in casa Juve, secondo Tuttosport, dovrebbe esserci un altro importante ritorno, ovvero quello di Andrea Barzagli. L'ex difensore dopo aver svolto il corso a Coverciano, sembra ormai pronto per entrare a far parte dello staff di Maurizio Sarri. Il suo ritorno sarebbe molto importante, soprattutto per la difesa, che potrebbe contare sui suoi insegnamenti e sulla sua grande esperienza.

Ramsey sfrutterà la pausa per ritrovare la forma

Mercoledì pomeriggio, la Juventus riprenderà gli allenamenti in vista della gara contro la Fiorentina. Alla Continassa lavorerà un gruppo molto ristretto visto l'assenza dei nazionali. Maurizio Sarri, però, potrà contare su Aaron Ramsey che resterà al JTC per ritrovare la condizione fisica. Il gallese ha saltato le prime due sfide proprio perché si stava riprendendo dopo l'infortunio accusato nella scorsa stagione, adesso sta lavorando intensamente per poter essere al servizio della Juve alla ripresa del campionato.