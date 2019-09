Sono ore calde per il Calciomercato della Sampdoria. La squadra genovese attende l’arrivo in città di Rigoni che, una volta effettuate le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà ai blucerchiati. La formula è quella resa nota nei giorni scorsi, ovvero un prestito con obbligo di riscatto fissato sui nove milioni di euro. Sono state inoltre chiuse le trattative per Seculin, che farà il vice ad Audero, e per il giovanissimo Vignato del Chievo, che arriverà per circa cinque milioni di euro. Si seguono anche altri profili che potrebbero essere chiusi prima della fine del mercato.

Caccia all’attaccante: Trincao e Paloschi nel mirino

Chiuso il capitolo esterni con Rigoni e Vignato, la Sampdoria sta tentando l’affondo decisivo per Trincao. L’operazione sarebbe imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Questa soluzione permetterebbe alla Samp di valutare il giocatore nel campionato italiano senza mettere a bilancio un costo per l’ipotetica nuova società e, al tempo stesso, allo Sporting Braga di ritrovarsi, qualora il club ligure non si avvalga del riscatto, un giocatore valorizzato da una stagione in Italia.

Su Trincao però c’è da battere la concorrenza dell’Atalanta che ha dalla sua il fatto di giocare in Champion League. Se il portoghese dovesse sfumare si punterebbe Paloschi della Spal, che potrebbe rientrare nello scambio con Sala. Sullo sfondo rimane viva, seppure flebile, l’ipotesi Pjaca. Meno probabili Babacar e Stepinski.

Scambio con la Spal in chiusura: forse Sala per Viviani

Il calciomercato della Sampdoria potrebbe proseguire con lo scambio Sala-Viviani.

Il terzino, che nella scorsa stagione era stato rivalorizzato da Giampaolo, non rientra nei piani tecnici di Di Francesco ed è uno dei 'fuorirosa' del club ligure, mentre Viviani è gradito proprio dal mister. L’ipotesi prende sempre più piede ed entro sera, prima della chiusura del calciomercato, potrebbe essere ufficializzata. Non sono comunque da escludere colpi a sorpresa, visto che la Samp, anche gli anni scorsi ha saputo riservare trattative nascoste verso la fine del mercato.

Di Francesco: ‘Voglio chiarezza sul mercato e anche sulla società’

Intanto, dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il mister della Sampdoria non ha nascosto una certa preoccupazione sia per la mancanza di reazione dei suoi dopo il primo goal subito sia per gli errori commessi da centrocampo e difesa. Secondo il tecnico la Samp ha bisogno di intervenire nel calciomercato rinforzando un po' tutti i reparti e vuole chiarezza dalla società sul futuro della stessa e sulle ambizioni per questa stagione.

I tifosi, intanto, sui social addossano le colpe di questo deludente avvio di stagione all’attuale proprietà, rea di non essere intervenuta per tempo sul mercato e di aver consegnato a Di Francesco una rosa non adatta ad applicare il suo modulo.