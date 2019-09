Ieri sera 31 agosto, la Juventus ha battuto il Napoli per 4-3. I bianconeri per 60 minuti hanno giocato davvero benissimo annichilendo l'avversario e si portavano avanti per 3-0 grazie all reti di Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo, poi un calo fisico e alcuni errori su palle inattive i partenopei pareggiavano i conti. Ma a pochi secondi dal fischio finale l'autore di Koulibaly ha consegnato la vittoria alla Juve.

Nel corso dei novanta minuti i bianconeri avevano colpito anche due traverse con Sami Khedira e Douglas Costa. Ad assistere allo spettacolo di ieri sera, c'era anche Giorgio Chiellini che dopo l'infortunio al ginocchio si è presentato in panchina con tanto di stampelle. Il numero 3 juventino è stato acclamato dal pubblico dell'Allianz Stadium che ha voluto incoraggiare il suo Capitano. Giorgio Chiellini nei prossimi giorni sarà operato al ginocchio e poi per lui inizierà la fase di riabilitazione. Il numero 3 juventino dovrebbe finire sotto i ferri nella giornata di martedì.

Chiellini vuole rientrare per la fase decisiva della stagione

L'infortunio di Giorgio Chiellini è stato sicuramente un duro colpo per la Juve. Subito dopo il bollettino medico del club bianconero che comunicava la rottura del legamento per il difensore toscano, il popolo juventino si è stretto intorno al suo Capitano e i tifosi hanno voluto mandare tramite i social il loro in bocca al lupo al giocatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Chiellini fin da subito è apparso molto sereno e agli amici ha confidato di voler rientrare per la fase decisiva della stagione. Il Capitano della Juve farà di tutto per tornare a disposizione per il mese di marzo. La prognosi dopo la rottura del crociato è sempre tra i 6/7 mesi perciò il numero 3 juventino potrebbe proprio rientrare per i match ad eliminazione diretta della Champions League. Chiellini comunque è sempre vicino alla squadra e anche ieri sera era in panchina all'Allianz Stadium per sostenere i suoi compagni e stamattina che tramite Instagram il capitano juventino ha voluto ringraziare la sua squadra e i suoi tifosi che in questi giorni gli sono stati davvero vicino.

Niente pause per Ronaldo

Dopo la vittoria contro il Napoli, Maurizio Sarri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi. La Juventus, infatti, riprenderà gli allenamenti mercoledì pomeriggio. Alla ripresa mancheranno molti nazionali e fra questi ci sarà Cristiano Ronaldo che sarà al seguito del Portogallo. CR7 per arrivare al top in nazionale anche stamattina era al lavoro nella palestra di casa sua. Ronaldo ha condiviso sui social il video che lo ritrae mentre si allena insieme alla sua compagna Georgina.

Bernardeschi commenta la vittoria contro il Napoli

Ieri sera 31 agosto, la Juventus ha vinto una partita incredibile contro il Napoli. I bianconeri per gran parte della sfida hanno dominando mostrando un gioco davvero spumeggiante, ma nella ripresa hanno avuto un calo fisico e i partenopei erano riusciti ad arrivare al pareggio, ma la squadra di Sarri grazie al l'autorete di Koulibaly hanno agguantato la vittoria.

Al termine della partita Federico Bernardeschi ha commentato la vittoria dei bianconeri: "Una vittoria importantissima e la grinta di un grande Capitano in panchina nonostante il dolore", ha scritto il numero 33 juventino che poi ha aggiunto che il motto della Juve è quanto mai appropriato: "Mai come oggi il nostro motto ha un senso: fino alla fine".