La Juventus oggi passerà la giornata a preparare la sfida di questa sera contro il Napoli. Per il match contro i partenopei i bianconeri non potranno contare sul loro capitano. Infatti Giorgio Chiellini nell'allenamento di ieri si è procurato la rottura del crociato anteriore e nei prossimi giorni sarà operato. Dunque il numero 3 juventino salterà gran parte della stagione. Questa sera, contro il Napoli, Giorgio Chiellini sarà sostituito da Matthijs de Ligt. Quindi sarà l'olandese a raccogliere l'eredità del capitano bianconero e avrà fin da subito grandi responsabilità.

De Ligt questa sera affiancherà Leonardo Bonucci nel 4-3-3 scelto da Maurizio Sarri e Giovanni Martusciello. Per il resto della formazione invece ci sono dei piccoli dubbi che però si stanno via via risolvendo. Poco fa è stato diramato l'elenco dei 23 convocati nel quale non figurano i nomi Chiellini e Ramsey, mentre rientra Rugani. Ecco la lista completa Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon.

Higuain dovrebbe essere titolare

Questa sera la Juventus affronterà il Napoli con il tradizionale 4-3-3. I bianconeri dovrebbero in gran parte riproporre la formazione vista sabato scorso contro il Parma. Ovviamente il cambio più grande sarà in difesa dove ci sarà Matthijs de Ligt che prenderà il posto di Giorgio Chiellini. Per il resto non sembrano esserci particolari nodi da sciogliere. In porta sarà ovviamente confermato Wojciech Szczesny, davanti a lui agiranno Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Alex Sandro.

Per quanto riguarda la linea mediana invece, si va verso la conferma di Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il numero 14 juventino sembra essere nettamente favorito su Adrien Rabiot. Mentre in attacco resta il dubbio più grande da risolvere ovvero chi giocherà come punta centrale. Al momento tutto lascia intendere che ci sarà ancora Gonzalo Higuain. Il Pipita è favorito su Paulo Dybala per giocare nel tridente con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. La certezza sulle scelte di formazione della Juve arriverà solo dopo la riunione tecnica che si terrà questo pomeriggio.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Dybala rincuora Chiellini

Ieri sera, intorno alle 20:30, la Juventus ha comunicato che Giorgio Chiellini, durante l'allenamento pomeridiano, si era rotto il legamento crociato anteriore. Subito dopo la diffusione del bollettino medico del capitano bianconero, sui social hanno iniziato a circolare parecchi messaggi di sostegno per il difensore toscano.

Uno dei primi a scrivere un pensiero di conforto a Giorgio Chiellini è stato Paulo Dybala che con un tweet ha voluto testimoniare la sua vicinanza al compagno di squadra, che dovrà stare fuori per diversi mesi.