Da qualche giorno, il mercato ha chiuso i battenti, ma in casa Juventus ci sono ancora alcuni casi irrisolti. Infatti, Mario Mandzukic ha deciso di restare a Torino ma il suo futuro sembra comunque essere lontano dai colori bianconeri. Il croato è fuori dalla lista Champions e non sarebbe al centro del progetto di Maurizio Sarri. Perciò a gennaio Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juve. Nel corso di questa estate le pretendenti per il croato non sono mancate dal Manchester United al Paris Saint - Germain, ma nessuna di queste proposte lo ha convinto a lasciare il club Campione d'Italia.

Adesso bisognerà capire come il tecnico toscano deciderà di impiegare il numero 17 juventino però la sensazione è che il bomber croato troverà poco spazio nonostante i tanti impegni della squadra. Dunque a gennaio per lui si potrebbero riaprire diverse piste di mercato e non è da escludere che Mario Mandzukic nel mercato invernale possa trasferirsi in Cina.

A gennaio anche Perin potrebbe partire

La Juventus ha una rosa extralarge e Maurizio Sarri ha dovuto fare diversi tagli nella lista Champions.

Il tecnico ha esclusivo gli infortunati Mattia Perin, Marko Pjaca e Giorgio Chiellini oltre agli indisponibili sono stati tagliati anche i nomi di Mario Mandzukic e Emre Can. Alcuni di questi giocatori a gennaio probabilmente lascerà la Juve. Certamente andranno altrove Perin e Pjaca e quasi sicuramente anche il bomber croato saluterà la Vecchia Signora. Il portiere ex Genoa, in estate, sembrava ad un passo dal Benfica ma la trattativa è saltata a causa delle differenze che c'erano sui tempi di recupero del giocatore.

Infatti, per la Juve Perin avrebbe potuto recuperare in pochi mesi, mentre per il Benfica i tempi di recupero erano più lungo perciò l'affare si è bloccato. A gennaio, però, i portoghesi e i bianconeri potrebbero tornare ad imbastire una trattativa per Mattia Perin. Nel mercato invernale la Juve probabilmente proverà a trovare una soluzione per Mario Mandzukic per il quale si potrebbero aprire le porte del campionato cinese. Ma non è da escludere che il bomber croato possa avere pretendenti anche in Inghilterra su di lui infatti potrebbe esserci il West Ham.

Emre Can: 'Darò tutto in campo'

Ieri mattina, Emre Can si è sfogato dopo l'esclusione dalla lista Champions ma già nel pomeriggio ha mandato un messaggio distensivo tramite i social. Il tedesco ha spiegato che sarà sempre grato alla Juventus e che per il rispetto verso il suo club e verso i suoi compagni di squadra, non dirà più altro in merito all'esclusione dalla lista europea e continuerà a combattere in campo.

Dunque il caso sembra rientrato e adesso Emre Can si concentrerà sul campionato e la Coppa Italia.