Questo pomeriggio la Juventus ha ripreso ad allenarsi dopo tre giorni di riposo. Lo staff bianconero non aveva a disposizione i tanti nazionali, ma ha potuto contare comunque su un buon numero di giocatori. Infatti, al JTC erano presenti Danilo, Daniele Rugani, Adrien Rabiot, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Mario Mandzukic, Gigi Buffon e Carlo Pinsoglio.

All'appello, oltre ai nazionali, mancavano anche Gonzalo Higuain e Douglas Costa che hanno avuto due ulteriori giorni di riposo e ritorneranno alla base nella giornata di venerdì.

Dunque quest'oggi, la Juve ha iniziato a mettere nel mirino la sfida contro la Fiorentina e la buona notizia è arrivata da Maurizio Sarri che è in ripresa. Infatti il tecnico ha diretto parzialmente la seduta di questo pomeriggio.

Intanto, nella giornata di ieri sono stati comunicati gli orari delle prossime sfide di serie A. La Juventus contro la Fiorentina sarà in campo sabato 14 settembre, ore 15, allo stadio Artemio Franchi.

Tanti assenti alla Continassa

Questa settimana Maurizio Sarri avrà tante assenze visto che gran parte dei suoi giocatori sono in nazionale. Perciò chi è rimasto a Torino ha iniziato a mettere nel mirino la ripresa del campionato anche se per entrare nei dettami tattici lo staff bianconero dovrà attendere che il gruppo sia al completo.

I nazionali rientreranno alla spicciolata nel corso della prossima settimana e i primi ad esaurire i loro impegno saranno Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi visto che l'Italia terminerà le sue sfide domenica 8 settembre.

I due saranno i primi a rientrare e poi via via rientreranno tutti gli altri. Gli ultimi a tornare alla base saranno i sudamericani che disputeranno le loro partite il 10 settembre: Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro e Juan Cuadrado torneranno a Torino solo a ridosso del match contro la Fiorentina visto che saranno reduci da voli oltreoceanici.

Una volta che Maurizio Sarri avrà tutto il gruppo a disposizione inizierà a fare anche le scelte di formazione in vista della gara contro i viola, tenendo anche in considerazione il fatto che poi mercoledì 19 settembre ci sarà il match di Champions League contro l'Atletico Madrid. In attesa di ritrovare i nazionali la Juve proseguirà la preparazione e nella giornata di giovedì la squadra si allenerà al pomeriggio.

Chiellini sorridente dopo l'operazione

Giorgio Chiellini ieri è stato operato a Innsbruck per risolvere il problema al ginocchio accusato nell'allenamento di venerdì scorso. L'intervento chirurgico è andato a buon fine e subito dopo l'operazione il numero 3 juventino è apparso sorridente sui social.

Adesso Chiellini si dedicherà alla riabilitazione e il suo rientro è previsto fra circa un sei mesi.

In questi giorni in casa Juve si dovrà tenere sotto controllo anche la situazione di Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino ha riportato un problema al retto femorale e resta in dubbio per la sfida contro il Fiorentina e spera di rientrare per la gara contro l'Atetico Madrid.