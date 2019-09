In questi anni la Juventus è stata bravissima ad assicurarsi i migliori giocatori a parametro zero. Fabio Paratici negli anni si è assicurato giocatori come Emre Can, Paul Pogba, Sami Khedira e anche quest'anno è riuscito a portare due grandi calciatori a costo zero, ovvero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. La dirigenza juventina è già al lavoro sul mercato dei giocatori che si svincoleranno nel giugno 2020: la Juve avrebbe già messo nel mirino Willian, brasiliano che andrà in scadenza di contratto con il Chelsea e potrebbe essere un'ottima opportunità di mercato.

La Juve sonda il mercato degli svincolati

La Juventus, da molti, anni sfrutta con grande attenzione le opportunità che offre il mercato. In particolare Fabio Paratici ha la capacità di arrivare prima degli altri sui giocatori a parametro zero. Anche questa estate il ds juventino ha messo a segno due colpi di grande qualità ma low-cost ovvero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Adesso i tifosi bianconeri si chiedono chi sarà il prossimo colpo a parametro zero: i nomi accostati alla Juve sono quelli di Eriksen del Tottenham e Willian.

Il brasiliano potrebbe essere una grande occasione visto che in passato ha già giocato con Douglas Costa. Willian e il numero 11 juventino hanno un ottimo rapporto e la Juve potrebbe sfruttare proprio l'amicizia fra i due giocatori per convincere il calciatore attualmente al Chelsea a scegliere Torino. Inoltre, il brasiliano in bianconero potrebbe trovare altri connazionali come Alex Sandro e Danilo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Nel mercato degli svincolati bisognerà stare attenti anche Meunier, che nell'ultimo giorno di mercato era stato proposto alla Juve in cambio di De Sciglio.

Eriksen preferirebbe la Spagna

Uno dei nomi che sicuramente attrarrà le grandi squadre europee e Christian Eriksen. Il centrocampista non rinnoverà con il Tottenham e sicuramente molti club si presenteranno alla sua porta visto che nel giugno 2020 si libererà a zero: Eriksen piace anche alla Juventus ma al momento il ragazzo preferirebbe trasferirsi in Spagna.

Dunque per lui si profila una sfida fra il Real Madrid e il Barcellona. Eriksen comunque sarà libero di decidere il suo futuro e sceglierà il progetto che riterrà più adatto a lui. Sarà quindi una sfida molto accesa tra i grandi club per assicurarselo e la Juve proverà a fare un tentativo per averlo, sapendo che dovrà battere top team come Barcellona e Real Madrid. In corsa per Eriksen ci sarebbero anche Atletico Madrid e Inter, perciò sicuramente chi se lo assicurerà avrà saputo usare gli argomenti giusti e potrà inserire nella sua rosa un giocatore di assoluto livello.