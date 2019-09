Da ieri, la Juventus è tornata nel suo quartier generale della Continassa per lavorare in vista della ripresa del campionato. Anche oggi i bianconeri hanno ripreso la preparazione senza i nazionali. Il gruppo dunque non è al completo ma può contare nuovamente su Maurizio Sarri che ha ripreso parzialmente a dirigere gli allenamenti. Questo pomeriggio, oltre ai nazionali mancavano anche Gonzalo Higuain e Douglas Costa che stanno godendo ancora di alcuni giorni vacanza.

Il pipita e il brasiliano torneranno alla Continassa nella giornata di venerdì. Chi è rimasto alla Continassa, oggi, ha svolto una partitella a ranghi misti con i ragazzi dell'Under 23 e dell'Under 19. La prima squadra della Juventus si è imposta per 3-0, fra i marcatori c'è anche il nome di Aaron Ramsey. Il gallese ha ritrovato il gol e sta sfruttando la pausa per ritrovare la forma.

Sarri alla ripresa dovrà far ruotare la sua rosa

Alla ripresa del campionato la Juventus avrà un calendario molto serrato fra Serie A e Champions League.

I bianconeri alla ripresa saranno in campo sabato 14 settembre alle 15:00 per affrontare la Fiorentina. Mentre quattro giorni dopo ci sarà la prima sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Dunque in questi due match è possibile che Maurizio Sarri faccia dei turnover soprattutto nei reparti dove ha maggiore abbondanza ovvero il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo il tecnico ha a disposizione ben 7 giocatori per tre posti perciò ha un'ampia scelta.

Di questi sette centrocampisti tre sono rimasti a Torino e non sono andati in nazionale e avranno tutto il tempo per prepararsi al meglio in vista del match contro la Fiorentina. Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Sami Khedira stanno pensando proprio alla sfida del Franchi e sicuramente troveranno spazio contro i viola e anche in Champions League. Il gallese sta ritrovando la forma e oggi nella partitella a ranghi è anche andato in gol.

La prossima settimana poi rientreranno anche i nazionali e solo allora Sarri prenderà le scelte definitive di formazione. Anche in attacco, il tecnico potrà fare delle rotazioni e probabilmente nelle prossime partite ci saranno alcune novità. Il reparto dove forse ci sarà meno turnover è la difesa vista l'assenza di Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino, infatti, resta in dubbio per la sfida contro la Fiorentina.

In attesa di sapere se De Sciglio recupererà in vista del prossimi match, la Juventus continuerà ad allenarsi e venerdì sarà in programma una seduta pomeridiana.

Bonucci e Bernardeschi rientreranno per primi

I giocatori della Juve che esauriranno per primi il loro impegno con le nazionali sono Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi che concluderanno gli impegni azzurri domenica 8 settembre. Resta da capire se Sarri concederà loro il lunedì di riposo oppure se rientreranno subito alla base.

In ogni caso dall'inizio della prossima settimana Bonucci e Bernardeschi saranno al JTC. Gli ultimi a rientrare invece saranno i sudamericani che dovrebbero essere alla Continassa solo da giovedì.