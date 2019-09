Il Calciomercato estivo è appena finito ma già si ricorrono le voci per il futuro: le ultime notizie trapelate riguardano la Juventus, protagonista sicuramente di un buon mercato grazie all'acquisto di De Ligt, vero e proprio pezzo pregiato nel panorama calcistico europeo. Non dimentichiamo anche l'acquisto di Cristiano Ronaldo avvenuto l'anno scorso. Stando alle ultime voci di mercato, il club bianconero starebbe pensando di acquistare un altro top player di primissima fascia.

Come scrive il noto quotidiano torinese Tuttosport, la Juventus avrebbe provato ad accaparrarsi Neymar questa estate, mettendo sul piatto una super offerta da cento milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. Il prossimo colpo della Juventus potrebbe essere Paul Pogba, certamente uno dei migliori centrocampisti al mondo: il giocatore francese è molto apprezzato dal direttore sportivo Fabio Paratici e dal tecnico Maurizio Sarri.

Il calciatore transalpino è stato già cercato nella scorsa sessione di mercato estiva, ma poi il Manchester United ha deciso di non venderlo (il suo prezzo, comunque, si aggira attorno ai novanta milioni di euro). Pogba è rimasto molto attaccato all'ambiente bianconero e non si esclude un suo possibile arrivo a gennaio, specialmente se le cose con il Manchester United dovessero mettersi male. Ma la Juventus sta valutando anche altri profili per il futuro. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Mercato Juventus, Agnelli sogna un altro colpo alla Ronaldo

Un'altra pista porta a Kylian Mbappé, fortissimo giocatore in forza al Paris Saint Germain. L'attaccante francese ha vinto il Mondiale da protagonista l'anno scorso, a soli diciannove anni, e ha una valutazione di almeno duecento milioni di euro. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli lo considererebbe il nuovo Ronaldo e sarebbe disposto a fare un sacrificio economico per garantirsi le sue prestazioni.

Attenzione anche al nome di Mohamed Salah, grande protagonista al Liverpool (è stato uno dei trascinatori alla vittoria in Champions League dei Reds): la società inglese potrebbe aprire alla sua cessione l'anno prossimo. Staremo a vedere quello che succederà.

Intanto arrivano importanti notizie anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita, tra cui Paulo Dybala, uno dei giocatori più discussi in questo inizio di stagione e che potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio.

Stando a quanto riporta il Daily Star infatti, il Tottenham sarebbe disposto a fare un'offerta di circa settanta milioni di euro alla Juventus per garantirsi le prestazioni dell'attaccante argentino.