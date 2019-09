La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti del calcio europeo. Nelle ultime settimane si parla molto di Elrig Braut Haland. Il centravanti classe 2000 del Salisburgo sarebbe finito nel mirino di Fabio Paratici, come riporta Tuttojuve. Haland ha già segnato 17 gol in 9 partite e sembra essere uno dei migliori prospetti in circolazione. Dunque la Juve lo starebbe seguendo per capire se può essere una buona occasione di mercato.

Certo però non sarà facile strapparlo al Salisburgo visto che se continuerà a segnare con questa costanza il prezzo inevitabilmente potrebbe alzarsi.

Tanta concorrenza per Haland

I grandi club europei sono sempre alla ricerca di nuovi talenti. Nelle ultime settimane si è particolarmente messo in mostra Haland del Salisburgo. Il giocatore piace anche alla Juventus, ma la concorrenza sembra essere molta.

Infatti, sul ragazzo classe 2000 ci sarebbero anche il Barcellona e il Manchester United. Elrig Braut Haland, però, è un pallino di Fabio Paratici e perciò la sua situazione va monitorata con grande attenzione. Di certo l'attaccante norvegese sembra destinato a far parlare di se.

Mandzukic in stand by

Nelle ultime settimane Mario Mandzukic non è stato convocato della Juventus perché al centro di alcune situazioni di mercato.

Il bomber croato sarebbe finito nel mirino di alcuni club del Qatar. Adesso però la situazione sarebbe in stand by, come ha confermato Fabio Paratici ieri 21 settembre prima della gara contro il Verona: "Mandzukic? Situazione in stallo, ha dichiarato il dirigente della Juventus ai microfoni di Sky Sport - aspettiamo notizie nei prossimi giorni e vedremo cosa succede".

Mandzukic non sarebbe convinto delle strutture dell'Al Rayyan

Uno dei club più interessati a Mario Mandzukic sarebbe l'Al Rayyan.

Il giocatore però non sarebbe convinto delle strutture del club. Infatti, stando a quanto afferma TMW, gli agenti del bomber croato avrebbe visionato proprio le strutture dell'Al Rayyan e avrebbero avuto delle riserve proprio sui luoghi dove lavorano i giocatori. Il club sta già lavorando per migliorare il suo centro d'allenamento. Dunque gli agenti del giocatore avrebbero valutato queste strutture come non idonee ad un giocatore della caratura di Mario Mandzukic.

Inoltre, la Juventus per liberare il bomber della Croazia vorrebbe 10 milioni di euro e al momento non ci sarebbe l'accordo tra i due club. Perciò bisognerà vedere se questa situazione riuscirà a sbloccarsi oppure se sfumerà definitivamente e a quel punto Mario Mandzukic potrebbe rimanere a Torino e poi del suo futuro eventualmente se ne riparlerà a gennaio.