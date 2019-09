I giocatori della Juventus dopo la partita contro il Napoli, hanno avuto un bel regalo da Maurizio Sarri che ha concesso loro ben tre giorni di riposo.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio. Da domani la squadra inizierà a preparare la sfida contro la Fiorentina, ma all'appello mancheranno i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali che rientreranno solo nella prossima settimana. Tra essi ci saranno anche Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt.

Gli impegni dei nazionali

Da mercoledì pomeriggio alla Continassa riprenderanno gli allenamenti ma la Juventus non avrà una lunga lista di nazionali. All'appello mancheranno Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Emre Can, Matthijs de Ligt, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Wojciech Szczesny, Merih Demiral, Cristiano Ronaldo e Alex Sandro.

I primi a scendere in campo saranno gli italiani, che giocheranno il 5 settembre in Armenia: poi Bernardeschi e Bonucci esauriranno i loro impegni l'8 settembre quando sfideranno la Finlandia.

Le sfide internazionali saranno moltissime e il 6 e il 9 settembre altri tre juventini saranno in campo si tratta di Emre Can, Wojciech Szczesny e Matthijs de Ligt che giocheranno rispettivamente con le maglie di Germania, Polonia e Olanda. Il calendario dei nazionali bianconeri sarà davvero serrato e il 7 e il 10 settembre toccherà scendere in campo alla Francia di Blaise Matuidi, al Portogallo di Cristiano Ronaldo e alla Turchia di Merih Demiral.

Queste saranno le sfide dei calciatori europei impegnati con le selezioni europee, poi c'è il capitolo legato ai sudamericani che saranno impegnati oltreoceano. Paulo Dybala con l'Argentina sarà in campo il 5 e il 10 settembre. Mentre Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro giocheranno il 6 e il 10 settembre. Dunque solo dalla seconda metà della prossima settimana Maurizio Sarri avrà nuovamente a disposizione tutti i suoi giocatori.

I nazionali rientreranno a scaglioni e perciò la preparazione in vista del match contro la Fiorentina entrerà nel vivo solo a pochi giorni del match del Franchi.

Stop per De Sciglio

Ieri, la Juventus ha intanto comunicato che Mattia De Sciglio ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale. Il numero 2 juventino tra circa una decina di giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti e solo allora si capirà quando potrà tornare a disposizione.

Dunque Mattia De Sciglio è in dubbio per la gara contro la Fiorentina e spera di rientrare per il match di Champions League contro l'Atletico Madrid del 18 settembre. In questi giorni il difensore sarà alla Continassa insieme ai giocatori che non sono stati convocati dalle nazionali, vale a dire Khedira, Higuain, Douglas Costa, Danilo, Mandzukic, Rugani, Rabiot, Ramsey, Pinsoglio e Buffon.