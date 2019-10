Una domenica che potrebbe essere decisiva per la panchina del Manchester United: secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra il futuro di Solskjaer al Manchester United dipenderà molto dal match contro il Liverpool, previsto nel pomeriggio di domenica 20 ottobre. La società inglese non è entusiasta dei risultati raccolti dalla squadra in questa prima parte della stagione e potrebbe decidere di dare una scossa alla squadra cambiando il tecnico.

La recente foto pubblicata su Instagram da Evra (che lo immortala in compagnia di Massimiliano Allegri impegnati nel vedere la partita dello United all'Old Trafford) potrebbe essere l'anticipazione ad una trattativa che potrebbe essere inevitabile: l'arrivo a Manchester di Massimiliano Allegri, considerato uno dei migliori allenatori al mondo anche per le competizioni vinte con la Juventus.

L'ex tecnico della Juventus sarebbe vicino al Manchester United

Le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra confermano come Solskjaer possa essere esonerato già stasera dopo il match contro il Liverpool, soprattutto in caso di sconfitta contro la squadra allenata da Klopp.

In questo senso il possibile sostituto potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri, attualmente ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2020. In questo senso i bianconeri lo libererebbero volentieri anche perché si alleggerirebbero del pesante ingaggio che percepisce il tecnico toscano fino a fine stagione. Inoltre, qualora si concretizzasse l'ingaggio di Allegri da parte del Manchester United, potrebbero svilupparsi importanti cessioni per la Juventus.

Allegri potrebbe portare al Manchester United Emre Can e Mandzukic

Come è noto infatti il tecnico toscano apprezza molto due suoi ex giocatori che attualmente giocano alla Juventus, ovvero Emre Can e Mandzukic. Il centrocampista tedesco non ha nascosto il suo disappunto nei confronti delle scelte di Sarri, che spesso lo relega in panchina mentre la punta bianconera, in intesa con la dirigenza della Juventus, si allena da solo in attesa di un suo trasferimento a gennaio. Dalle due cessioni i bianconeri potrebbero ricavare anche 60 milioni di euro utili da investire a gennaio per puntellare una rosa già forte.

Le possibili trattative della Juventus

La Juventus spera quindi nel trasferimento di Allegri a Manchester United per motivi soprattutto economici: oltre alle possibili cessioni di Emre Can e Mandzukic però, potrebbero concretizzarsene anche altre, su tutti a rischio partenza ci sono Rugani, Perin e Pjaca. Quest'ultimi due potrebbero lasciare Torino in prestito anche per recuperare la forma ottimale dopo gli infortuni subiti passata stagione.